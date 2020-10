Finanzas y mercados Lunes 05 de Octubre de 2020

BCRA frenó el dólar financiero con intervenciones y a costa de reservas

A diferencia de lo acostumbrado, durante la rueda fue marcando precios con operaciones de entre u$s 1 millón y u$s 2 millones. El CCL se disparaba 4% y retuvo el escape en 2,6%. Vendió u$s 10 millones