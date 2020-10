BCRA anunció suba del dólar oficial en una estrategia para controlar la brecha

El Banco Central anunció que abandonará el mecanismo de devaluación uniforme "para introducir mayor volatilidad", en lo que el mercado entendió como una aceleración del ritmo de devaluación, lo que venía pidiendo una parte del equipo económico, para tratar de achicar la brecha cambiaria.

El Central informó que en la apertura del mercado colocará una postura de venta a $ 76,95 por dólar, una variación de $ 0,70 (0,918%) respecto de hoy.

El ritmo del "crawling peg" del BCRA marchaba a un ritmo de 30% anual, a razón de siete centavos de peso por día, que ahora manejará con nuevo criterio. En los mensajes del Central y de Martín Guzmán se señaló en todo momento que se buscará la competitividad del tipo de cambio y situarse por encima de la inflación.

El Central advirtió que la decisión "no representará un patrón de comportamiento ni significa que se devaluará diariamente este porcentaje o este valor nominal".

En paralelo con los anuncios que en la Casa Rosada realizaba el ministro de Economía, Martín Guzmán, en procura de estimular la liquidación de dólares del campo, la autoridad monetaria pegaba un cambio de rumbo en sus decisiones.

Este paso hacia una nueva flotación administrada estará acompañada de otras decisiones, que el Central explicitó en un documento de actualización.

En él señaló que utilizará su capacidad de intervención a través de operaciones de mercado abierto, con lo cual podrá intervenir en el mercado de bonos para hacer bajar el contado con liquidación, al vender parte de su cartera de bonos en dólares.

La mala noticia es que esto podría producir una baja en el precio y, en consecuencia, un ascenso en el riesgo país.

El Central fijó una postura acerca de la vigencia del cepo cambiario. Dijo en el documento de política que "las regulaciones sobre el mercado de divisas buscan evitar desequilibrios temporales que pudieran afectar la posición de reservas internacionales", y que "son un instrumento necesario para la coordinación de las decisiones individuales mientras se avanza en la mejora de la situación fiscal, externa y monetaria".

Y mientras proclamaba que "trabajará activamente en esta coordinación durante la transición para evitar los impactos negativos sobre la actividad productiva", luego anticipó que en materia de inversión extranjera directa permitirá el acceso al MULC para repatriar dólares. Pero lo permitirá al año de concretada la inversión.

"Se busca en el mediano plazo regulaciones macroprudenciales compatibles con la dinamización de los flujos de capitales orientados a la economía real", justificó.

Anoche también anunció que modificará la tasa de los pases pasivos a un día de plazo para ubicarla en el 24%, lo que implica un incremento de cinco puntos porcentuales respecto del nivel vigente de 19%.

En simultáneo -dijo-, la política monetaria administrará el stock de Leliq en vistas de minimizar el impacto de la decisión sobre el costo de esterilización habida cuenta del déficit cuasifiscal que está generándose a partir de estas colocaciones remuneradas de las entidades en el BCRA.

Análisis

"Buscan que cambie el mix entre pases pasivos y Leliq como una forma de bajar el costo de esterilización. En el promedio de setiembre (sumando Leliq más pases), el 72% fueron Letras y el 28% pases. Se supone que ese mix se modificará al hacer más atractivos los pases", estimó Andrés Méndez, titular de AMF Economía.

Además, anticiparon que se redoblarán esfuerzos para desarrollar instrumentos de ahorro e inversión con rendimientos positivos respecto de la inflación y de la evolución del dólar.

Amílcar Collante, de Cesur, esperaba desde el BCRA medidas más agresivas, como una suba significativa en la tasa de interés y algun horizonte temporal respecto del plan monetario y cambiario.

Gustavo Neffa, de Research for Traders, hace hincapié en que el tipo de cambio oficial, si bien es alto, no es competitivo, porque las retenciones siguen siendo altas al bajarlas sólo del 33 al 30%, por lo cual no propician condiciones favorables para incentivar la exportación de esas divisas: “De los u$s 10.000 millones sin liquidar, se podrían llegar a liquidar entre u$s 1000 y u$s 2000 millones de máxima”, calcula.

Para Alejandro Banzas, de Reporte Económico, la apuesta del gobierno de achicar la brecha y achicarla con el tiempo resulta complicado porque el trade off está entre el nivel de actividad y el impacto que puede llegar a tener una devaluación, por lo cual sería importante acelerar un acuerdo con el FMI.

En cuanto a los incentivos para colocar en pesos, lo que Méndez advierte es una baja de la demanda de dinero: en setiembre se notó una baja de la demanda de pesos, que se acentuaron después del anuncio del súper cepo.

A su juicio, tendrían que inducir al campo a liquidar ahora, desalentando a quienes dilatan las liquidaciones, pues necesitan dólares ya. Resulta difícil hacerle entender al que liquida a $ 60 que es competitivo cuando el dólar libre está en $ 145.

“Es difícil prever el impacto real, pero parece insuficiente, aunque hay que reconocer que por primera vez el gobierno aceptó que bajar las retenciones es un camino para estimular la producción y la exportación”, revelan en el sector agropecuario.

“La falta de confianza juega en contra, es una medida aislada, la brecha cambiaria es el principal efecto adverso, en otros tiempos ha habido medidas así, pero acompañados con otras que le da seguridad al que liquida divisas, como letras en dólares a 180 días”, detallan.

“Hay que entender que es un contexto muy débil, muy volátil, siempre hay situaciones de especulación contrarias, pero tiene que haber un solo tipo de cambio y otra política, los dólares tienen que ser buscados por todas las economías regionales, no sólo por parte de la soja”, explica un dirigente rural.