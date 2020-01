BCRA 2020: financiamiento al Tesoro y recortes en la tasa para impulsar el ahorro

En sus primeras decisiones, la nueva conducción del Banco Central (BCRA), encabezada por Miguel Pesce, buscó diferenciarse del trabajo hecho por las gestiones macristas del organismo. De cara al año que comienza, varios economistas compartieron con El Cronista sus expectativas sobre la política monetaria.

La renegociación de la deuda será el factor determinante para evaluar las necesidades de pesos del fisco

Un punto fundamental es que el BCRA volvió a financiar al Tesoro con adelantos transitorios y volverá a hacerlo a cambio de letras intransferibles. Con todo, las primeras semanas del nuevo gobierno moderaron las perspectivas de asistencia monetaria al fisco.

"El BCRA pasará a financiar al Tesoro en mayor cuantía mediante adelantos transitorios o giros de utilidades aunque no de forma excesiva, tal como expresó el ministro de Economía, Martín Guzmán. De hecho, no se espera un señoreaje (traslado de las ganancias del BCRA al fisco) excesivo ya que mediante el incremento de impuestos que se votó en el Congreso, el Tesoro no necesita recurrir en demasía al BCRA como fuente de financiamiento en pesos. Además, el Tesoro recurrirá nuevamente a la emisión de letras intransferibles. Se prevé el uso de reservas del BCRA por u$s 4500 millones contra este concepto, que el Tesoro seguramente usará para cancelar deuda o financiar gastos", señaló Mariela Díaz Romero, de Econviews.

El Tesoro colocará letras intransferibles al BCRA por u$s 4500 millones a cambio de reservas que usará para pagar deuda

Al respecto, Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, añadió que la señal vendrá por el lado de la prudencia fiscal: "Creo que vamos de nuevo hacia la dominancia fiscal de la política monetaria en un contexto de cepo duro. Es decir, el BCRA va emitir para comprar la mayor parte del superávit por cuenta corriente privada, lo que en buena parte girará luego al Tesoro mediante letras intransferibles y emisión para financiar vencimientos en pesos y déficit primario. Este último será la variable de ajuste. En la medida en que la política fiscal sea más prudente, la monetaria será menos expansiva. En el caso ideal de que haya algo de superávit primario, mucho más. Pero, hoy por hoy, ese no es el escenario base sino uno con déficit pequeño o equilibrio primario".

En cambio, Lucía Pezzarini, de Elypsis, sostuvo que la política monetaria no "tendrá el mismo rol que tuvo durante los últimos años del kirchnerismo, que fue financiar al Tesoro". Y argumentó: "Esto queda claro no solo por las declaraciones del ministro Guzmán acerca de que una emisión significativa desequilibraría aún más la macro, sino que se plasma en el hecho de que el Gobierno optó por una fuerte suba de impuestos (contemplados en la Ley de emergencia) como herramienta para financiar al Tesoro".

Esperan una reducción en la tasa de referencia, que no se utilizará para contener la inflación ni el tipo de cambio

Por su parte, Gabriel Zelpo, de Seido, se mostró más prudente. "Hay muchos vencimientos y muchas necesidades financieras. Todavía no está claro si van a emitir o no. Empezaron con prudencia pero eso puede cambiar. Hasta que no se arregle con los acreedores, todo está en veremos", dijo.

Antes de terminar 2019, el nuevo Directorio del BCRA realizó dos recortes en el piso de la tasa de referencia. Primero lo llevó de 63% a 58% y luego, a 55%. En ese marco, los especialistas ven un 2020 con rendimientos nominalmente menores a los de los últimos años. "Cabe esperar una mayor reducción en la tasa de interés ya que se buscará fomentar el crédito subsidiado, en tanto reaparezca la demanda de dinero, fuertemente castigada", apuntó Díaz Romero.

El organismo tendrá que buscar una tasa de equilibrio que estimule el ahorro en pesos sin ahogar a la actividad

Pezzarini coincidió con su colega y opinó: "Mientras mantenga muy restringido el acceso al mercado cambiario, el BCRA encontrará margen para bajar la tasa de interés, con cautela, y así incentivar cierta recuperación del crédito, muy golpeado desde principios de 2018, En este sentido, la tasa de interés no será usada como instrumento para combatir la inflación ni para contener el tipo de cambio, como lo fue durante la gestión anterior".

No obstante, la economista de Elypsis aseguró que "una política de tasas reales negativas no es sostenible en el largo plazo". Por eso, propuso que una vez superada la renegociación de la deuda, cuando el Gobierno encare el desmantelamiento del cepo cambiario, el BCRA deberá fomentar el ahorro en moneda local con tasas reales positivas. "El desafío está en alcanzar un equilibrio entre una tasa que incentive el ahorro en pesos pero que a la vez no ahogue la actividad", cerró Pezzarini.