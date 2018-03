BCE decide dejar de comprar deuda de Cataluña

El Banco Central Europeo (BCE) excluyó a la región española Cataluña de su programa de compra de deuda debido a su insolvencia, publicó ayer el diario "El Mundo". Cataluña no figura en la lista de bonos de toda Europa que está dispuesta a comprar la institución para fomentar el crecimiento económico, un listado al que accedió el rotativo español, según la agencia DPA.Es la única región española descartada por el BCE; los títulos de la región, inmersa en un proceso de secesión del resto de España, no reúnen los requisitos mínimos de solvencia para estar en la lista, según "El Mundo".

Fitch, Moody’s y Standard&Poor’s, las tres principales agencias de rating mundiales, tienen calificada la deuda catalana de bono basura. Cataluña es incapaz de captar financiación por sí misma y se financia por el Fondo de Liquidez Autonómica, instrumento creado en 2012 durante la crisis para que las regiones en problemas puedan hacer frente a sus pagos ante la falta de liquidez en los mercados.El Ejecutivo del independentista Carles Puigdemont pidió en marzo ayuda al Gobierno español de Mariano Rajoy, que medió para que Standard&Poor’s no situara la deuda catalana en impago selectivo.