BBVA Francés, candidato para comprar cartera de Cencosud

Runner y ciclista, se lo puede ver corriendo por el Rosedal o pedaleando la bicicleta a la mañana bien temprano, cuando todavía es de noche. Para él, hacer una media maratón de 21 kilómetros es apenas un entrenamiento. Así se prepara antes de entrar a trabajar Leonardo Iacomoni, actual Gerente General Retail Financiero de Cencosud, un ex BBVA Francés que ahora podría volver a su antiguo trabajo, ya que los españoles son los candidatos más firmes para quedarse con la cartera de Cencosud.

Ingeniero industrial del ITBA y MBA del CEMA, entre 1998 y 2006 Iacomoni estuvo en el BBVA ocupando distintos cargos: gerente de Venta de Canales Indirectos, gerente de Productos Activos, gerente de Negocios Inmobiliarios, gerente de Seguros, gerente de Servicios y Nuevos Negocios. De hecho, el ex citibanker venía del Banco Crédito Argentino, donde fue gerente de Cobranzas y Recupero, Product Manager de Tarjetas de Crédito y gerente de Ventas de Canales Indirectos.

Hay quienes en el BBVA no lo quieren porque lo acusan de haberse llevado el negocio para Cencosud, por lo que algunos dicen que los españoles podrían buscar a otro CEO. De todos modos, alguien que conoce a ambas empresas de cerca que los sistemas tecnológicos de uno y de otro son totalmente distintos, pese a que ambos hacen lo mismo: "Que Leo se haya llevado know how o que tenga mala imagen, realmente no me consta, es más es un negocio que nació de cero y con distintos tipos de clientes y nació sin competir a ningún banco en ese segmento, luego se fue ampliando y creciendo pero natural en todo negocio", lo defienden.

En la City aseguran que el BBVA es hoy el principal candidato para la compra. Goldman Sachs, que tiene el mandato de venta, pide u$s 180 millones y busca asociarse a un banco para su negocio de tarjetas. La premisa que persiguen es poder financiarse más barato: tienen emitidos 1 millón de plásticos (700.000 activos) que financian $ 1000 millones mensuales. El socio puede ser mayoritario o no: quieren replicar lo que hicieron en Brasil, Colombia y Chile, de forma de despreocuparse del fondeo, que en esta dimensión de negocios es importante. El comprador deberá absorver también la cartera de préstamos de $ 12.000 millones, que deja un net income de 6,5%. La mora la tienen controlada, ya que no le dan la tarjeta a cualquiera, ya que pos políticas no quieren cobrar un costo financiero total mayor al 100% anual.

El BBVA perdió market share en manos de su rival Santander cuando ellos se quedaron con la cartera del Citi, por lo que ahora salen en forma agresiva.