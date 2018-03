Ayerra: "Creemos que en Argentina no aplica el ajuste por inflación"

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires organizó ayer un almuerzo donde el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, fue el único disertante. Allí, el funcionario se refirió a la ausencia de ajuste por inflación en los balances de las empresas que cotizan en el mercado local: "Creemos que no aplica el ajuste en Argentina por dos razones fundamentales. La primera es que los elementos cualitativos están mejorando mucho. De hecho, la inflación de este año va a ser una fracción de la del año pasado. En segundo lugar, las series para ajustar la inflación no son creíbles ni completas, ni van a serlo, porque no es una buena práctica internacional completar series históricas. Entonces, si uno tiene que ajustar con una serie que no es completa ni confiable, en un entorno de baja de inflación, nos parece que no es adecuado ni correcto".

En el auditorio se encontraban decenas de profesionales de Ciencias Económicas, que reclamaron en numerosas oportunidades por la aplicación del ajuste por inflación. También estaba el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, quien defendió dicha herramienta en varios discursos y hasta la pidió delante de los últimos presidentes de la nación. Sin embargo, el titular de la CNV puntualizó: "En el mercado de capitales se aplican las normas contables internacionales NIIF, según las cuales las empresas no tienen que hacer ajuste por inflación, salvo que se trate de países definidos como hiperinflacionarios. Hay organismos internacionales que se reúnen en Estados Unidos y en el Reino Unido y revisan cuál es la lista de hiperinflacionarios. Es una lista de países muy complicados, que están verdaderamente fuera del mundo de las inversiones. Nosotros hicimos todo lo posible para no estar en esa lista".

Ayerra agregó que la CNV le brindó la misma justificación a su par estadounidense, la SEC, que participa de dichas reuniones internacionales y que el organismo estuvo de acuerdo con la visión del organismo local. "Participaron de la reunión las grandes firmas y el regulador norteamericano y todos creían en ir en este sentido. Me parece que es un caso de éxito del trabajo en conjunto con la industria. Pudimos hacer lo que nos parecía correcto para el país, que era, sobre todo, no estar en esa lista tan complicada de países hiperinflacionarios cuando estábamos en una tendencia opuesta y con series que no son las adecuadas", indicó el presidente de la CNV.

En disertación, Ayerra también hizo referencia al proyecto de reforma de la Ley de Mercado de Capitales, que está demorado en el Congreso desde fines de 2016. "El pilar del mercado es el marco legal, que es el proyecto que hemos enviado el año pasado. Ya se hizo mucho y haremos más, con o sin cambio de Ley, aunque claramente este proyecto completa lo que estamos haciendo y tenemos mucha fe en el impacto que va a tener", afirmó.

Más adelante, el titular del ente regulador comentó algunos de los proyectos que están preparando más allá de la sanción de la Ley. Entre ellos, mencionó la mejora de sistemas, procesos y equipos al interior de la CNV; el rediseño de su página web y la renovación de sus sistemas informáticos; la resolución que permitirá a los fondos comunes de inversión ser bimonetarios y, por lo tanto, poder recibir dólares del exterior comprometiéndose a devolverlos en el futuro al tipo de cambio correspondiente; la creación de las obligaciones negociables simplificadas para las Pymes; y la implementación de un nuevo sistema de examen de idóneos que estará a cargo de la CNV, entre otras cuestiones.

Finalmente, Ayerra reafirmó su voluntad de que el organismo que preside gane dinero en el mercado: "Vamos a incrementar nuestros ingresos para ser independientes. Eso es un principio internacional de la regulación: hay que ser independiente para que nadie te pueda poner de rodillas. Eso significa fondearse con la industria".