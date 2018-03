Avanza venta de Visa y Banelco: u$s 1500 millones

En la asamblea anual de accionistas de Visa Internacional se decidió renovar la presidencia del histórico Luis Schvimer hasta la venta, que se prevé se concrete en el último trimestre del año. No sólo se vende 100% de Visa, sino también de Banelco, LaPos, PagoMisCuentas, TodoPago y Monedero, todas las empresas que forman parte de Prisma, que es propiedad de 14 bancos.

Los bancos de inversión están compitiendo para ver quién tiene el mandato de venta de la firma, valuada en u$s 1500 millones, a un precio que puede variar entre 14 o 15 price to earning. "El P/E de 14 o 15 es el de mercado más una prima extra. Los bancos están con 12 y 13 de prima, con lo cual sale con buenas valuación, no sale cara", interpretan en la City.

"Esperanos más cerca de u$s 2000 millones, pero va a tener mucho que ver con el contrato que nos ofrezcan a los bancos, ya que es un proveedor nuestro", revela un banquero involucrado en el deal.

Entre los candidatos se menciona a Cielo Brasil, propiedad de algunos bancos que operan en ese país, como Caixa y Bradesco. Es un adquirente multimarca, aunque originalmente era sólo adquirente de Visa. Otro de los candidatos que se menciona es Advent u otros fondos estratégicos de private equity de los Estados Unidos.

Consultados por esta nota, en Visa declinaron de hacer comentarios. La semana pasada los bancos ICBC, Galicia, BBVA, HSBC, Comafi, Macro y Credicoop ratificaron el acuerdo de desinversión en Prisma (mientras esperan a los otros) en el expediente que lleva adelante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Aún este organismo no aprobó la propuesta, pero el Gobierno promueve que se termine con la integración vertical que tiene el mercado.

Ley de Tarjetas

Mientras tanto, el senador Alfredo Luenzo avanza con un proyecto de ley sobre tarjetas en el Congreso, que el martes que viene será pulido en una reunión que tiene a las 9 de la mañana con el secretario de Comercio, Miguel Braun, y con el director del Banco Central, Horacio Liendo. En la previa, para ir avanzando en un proyecto en común, hoy se reunirán sus equipos técnicos.

Claro que la letra chica de la ley puede cambiar el precio de venta. "¿Quién te va a comprar sin saber lo que dice la ley?. El comprador esperará primero a que salga la ley y luego valuará a la empresa", detalla una fuente que sigue las negociaciones.

La visión del directorio del Central es que se debe terminar con la exclusividad de la adquirencia, de modo que Prisma pueda operar otras tarjetas. Sostienen que en el mercado debe haber mayor competencia e interconexión entre todos los productos y las redes, de manera que todos puedan emitir todas las tarjetas. Para la autoridad monetaria, lo importante es que haya mayor competencia y no tantas exclusividades, por eso pregonan para crear mejores condiciones en el sistema financiero.

Según pudo averiguar este diario, no fue sencillo llegar a un acuerdo entre las 14 entidades para la venta de la compañía. Algunas se la querían quedar, ya que es un buen negocio, mientras otras argumentaban que lo mejor es vender ahora, ante la eventualidad que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dictamine que los bancos deban vender Visa y el valor caiga. De ahí al acuerdo de palabra que hubo entre los dueños de Prisma y el Poder Ejecutivo de adaptarse al nuevo contexto.