Autopistas del Sol sube 1,8% y el Merval insinúa una recuperación

Los papeles de Autopistas del Sol ganan 1,81 por ciento, a 104 pesos cada uno y lideran las subas dentro del Merval, que insinúa una recuperación en el arranque de la semana al ganar 0,28 por ciento, hasta situarse en las 22090,55 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras subas más importantes las registran Galicia (1,77%), Francés (1,46%), y Siderar (1,40%).

El viernes pasado, el Merval retrocedió 0,89% y sumó su segunda caída consecutiva.

El total negociado en acciones asciende a 1.415.181 pesos, con un balance de 12 papeles en alza, 10 en baja, y 5 sin registrar cambios en su cotización.

Entre los bonos, el AY24 suma 0,10%, el Descuento en dólares crece 0,22%, el Par en pesos retrocede 0,89%, el PR13 gana 0,06%, y el PR15 resta 0,53%.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva en la apertura.

En ese contexto, los papeles de Nortel Inversora crecen 1,79%, a 35,22 dólares cada uno, y lideran las subas.

Los otros avances más importantes los registran Francés (0,94%, u$s 18,19), Ternium (0,61%, u$s 28,19), y Petrobras Argentina (0,33%, u$s 12,08).

Como contrapartida, retroceden los ADRs de Cresud (-0,86%, u$s 18,36), Irsa Propiedades Comerciales (-0,53%, u$s 56,60), y Globant (-0,37%, u$s 40,70).