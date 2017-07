Autopistas del Sol cayó 6,74% y el Merval sumó su tercera caída consecutiva

Los papeles de Autopistas del Sol cayeron 6,74 por ciento, a 103,10 pesos cada uno, y encabezaron las bajas -generalizadas- dentro del Merval, que sumó su tercer ajuste consecutivo al perder 2,51%, hasta situarse en las 21.331,18 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros retrocesos más importantes los registraron Petrolera Pampa (5,57%), TGS (5,48%) y Mirgor (5,19%).

“Tras alcanzar importantes máximos, Wall Street arranca la semana con un tono más expectante, ante lo cual las acciones locales se presentaron más flojos mientras esperan la ‘mega-licitación’ de Lebac del BCRA por sus implicancias en la inflación y en la pulseada ‘tasa vs. dólar’”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Es por ello que el Merval retrocedió 2,5%, presionado en especial por las energéticas dado que sigue siendo el sector más sensible a los ánimos de los operadores, que se están inclinando por un tono de mayor cautela y de ahí la corrección que vienen transitando en las últimas ruedas”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 448.513.313 pesos, con un balance de 66 papeles en alza, 16 en baja, y 4 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Por su parte, los bonos estuvieron más calmos en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con un riesgo país aún cerca de los 425 puntos básicos”, añadió.

Entre los bonos, el AN18 creció 0,92%, el AY24 subió 0,11%, el Descuento en dólares mejoró 0,34%, el Descuento en pesos avanzó 0,46%, el Par en pesos restó 0,54%, y el PR13 sumó 0,03%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) progresó 0,49% ($ 154,75), el TVPE (en euros) saltó 0,55% ($ 184), el TVPP (en pesos) sumó 0,11% ($ 9,45), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) ascendió 0,94% ($ 160,50).

¿Qué pasó con los ADRs?

Los papeles de TGS cayeron 4,47%, hasta los u$s 15,59 cada uno, y lideraron las caídas entre sus pares de firmas argentinas que cotizan en Wall Street.

Los otros ajustes más importantes los registraron Francés (-4,34%, u$s 16,99), Irsa Propiedades Comerciales (-4,10%, u$s 55,03), y Petrobras Argentina (u$s 3,79%, u$s 10,67).

Como contrapartida, avanzaron los ADRs de Ternium (1,37%, u$s 29,56), Bunge (0,36%, u$s 78,66), y Tenaris (0,12%, u$s 32,67).