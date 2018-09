Aunque hubo menos compras, consultas colapsaron home bankings

Aunque cargada de nerviosismo, la rueda de ayer terminó con tranquilidad en los bancos privados locales. Tras el mensaje de Mauricio Macri y la conferencia de prensa de Nicolás Dujovne, las aplicaciones y los sitios de homebanking de las principales entidades volvieron a colapsar. Pero, al final del día en las mesas de estos bancos notaron que la demanda de minoristas por dólares mermó notablemente respecto de los dos días anteriores.

Cerca de las once de la mañana, los clientes de la mayoría de los bancos comenzaron a quejarse en las redes sociales por las dificultades para operar. Tal como había pasado el jueves pasado, el día que el dólar sobrepasó los $40, las consultas de los clientes en los canales digitales de los bancos hicieron generaron una fuerte congestión en estos sistemas.

"No queda claro si este boom de consultas son de personas que sólo entran a la aplicación para mirar la cotización o si son personas que deseaban comprar y no pueden por temas técnicos", explicó a este diario el responsable de la mesa de un banco de capitales extranjeros. "Todos los bancos tuvimos problemas que se fueron solucionando a lo largo del día y hacia el final nos encontramos con que las compras de minoristas fueron similares a las de cualquier día de comienzo de mes, no se vieron afectadas por este contexto de crisis", agregó.

En otra entidad que maneja una buena parte de la cartera retail, reportaron: "El día estuvo mucho mas tranquilo que la semana pasada. De hecho, se vendió menos de la mitad que el viernes".

Con el feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos y sin exportaciones, la situación se repitió en la mayoría de las entidades consultadas por El Cronista. "La demanda de los minoristas fue mucho más tranquila que en días previos. Lo mismo ocurrió con la cantidad de clientes que fueron a la sucursal en busca de dólares en billetes", aseguró una fuente de uno de los grandes jugadores de la plaza local.

"Mañana ( por hoy) vamos a tener un mercado más representativo. No sabemos si lo que pasa es que la gente quiere comprar en el homebanking y por las dificultades técnicas se desanima; o que existe una gran afluencia de consultas, de personas que quieren conocer la cotización de su banco", explicó otro operador.

Por otro lado, a diferencia de la semana pasada y a pesar de que se trató del primer día hábil del mes cuando los asalariados comienzan a cobrar sus sueldos, mermo la cantidad de personas que fueron a las sucursales de los bancos para hacerse de los billetes en formato físico. Con todo, en todos los bancos consultados afirmaron que están haciendo las gestiones necesarias para garantizar "que no falte ni un sólo billete verde en ninguna de las entidades".