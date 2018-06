Aunque el mercado global complicó, el dólar volvió a mostrar calma

El dólar minorista cayó 9 centavos ayer para cerrar en $ 27,66, a contramano de lo que pasó con la cotización mayorista del día luego de que un rebote en los últimos minutos de la rueda lo hiciera terminar por encima de su valor del viernes pasado. En un mercado atento a la definición de la tasa de referencia de hoy, ayer se vio algo de entrada de dólares financieros y liquidaciones de exportaciones, pero un contexto global complicado conspiró contra una baja del precio que pagan los grandes jugadores. El Banco Central (BCRA) bajo la conducción de Luis Caputo hasta ahora logra mantener la calma cambiaria, aunque enfrentará hoy la evaluación del mercado a su decisión de política monetaria y las presiones de los bancos para que renueve los vencimientos de futuros de dólar que vencen este viernes.

En el mercado mayorista la divisa norteamericana experimentó una leve recuperación respecto de su valor del viernes. Avanzó 8 centavos y cerró $ 27,09 para la venta, luego de haber logrado perforar los $ 27 más temprano. En lo que va de junio el dólar mayorista sube 8,46%, acumula 45,43% en lo que va de 2018 y avanza 66% en términos interanuales. Mientras tanto, desde su máximo nominal histórico anotado este mismo mes retrocede 4,15%.

Con u$s 599 millones operados en el spot, u$s 117 millones en el mercado de futuros de MAE y u$s 571 millones más en Rofex, el paro general no hizo mella en el nivel de actividad del mercado cambiario. El BCRA, además, adjudicó los u$s 100 millones de sus licitaciones diarias de divisas que entrega al mercado por cuenta del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a un precio por debajo del cierre: el precio promedio fue de $ 26,9483 y el mínimo $ 26,94.

Ayer, operadores creían que una cierta estabilidad cerca del nivel de $ 27, al menos en el corto plazo, era tan esperable como deseable. "Hoy fue un día muy feo en el mundo, si estuviera todo verde (Nota: las pantallas de operación muestran en verde a los activos que suben de precio) el dólar estaría más abajo. No se ven venir sobresaltos en lo local, las noticias que juegan son las que vienen de afuera, más allá de eso veo estabilidad", dijo un operador.

Ayer el Merval cayó 4,5%, aunque con poco volumen, y los bonos argentinos retrocedieron (el bono centenario perdió más de 2%). Fue en un día de mercados globales complicados por nuevas amenazas de guerra comercial, con el S&P 500 de Wall Street abajo 1,37%.

Las monedas de la región, sin embargo, estuvieron tranquilas. Hubo bajas módicas para el peso chileno y el peso colombiano, subas igual de modestas para el real brasileño y el peso mexicano.

Ayer, uno de los focos de los operadores era la vecindad del cierre del mes y el vencimiento de los futuros de dólar a junio. El interés abierto en contratos financieros de Rofex (más que nada dólar) está en u$s 4137 millones promedio en junio, esto es un 33% más que el promedio de los 12 meses previos y un 55% del nivel que mostraba en junio de 2017.

Entre Rofex y MAE, sostenían ayer operadores, el BCRA pactó unos u$s 1000 millones con vencimiento en junio. El antecesor de Caputo, Federico Sturzenegger, fue quien llevó adelante la mayor parte de esas intervenciones en futuros antes de ser reemplazado y, en los bancos, confiaban en un compromiso tácito de que el ex banquero central pagaría una generosa tasa para renovar ese vencimiento de manera tal que el desarme de futuros no presionara sobre el dólar al contado. La predisposición de Caputo, en cambio, es una incógnita: un traspié le podría costar caro en cuanto a presión sobre el tipo de cambio, pero falta ver si como trader acepta operar bajo presiones de terceros.