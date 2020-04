Aun si evita el default, Argentina no volvería al mercado en 3 o 4 años

Argentina no volverá a los mercados por al menos tres o cuatro años, afirman los analistas. La exit yield que se esta calculando para la deuda argentina es del 10% al 12%. Este nivel de tasa resulta muy oneroso para el país, haciendo inevitable cualquier tipo de emisión de deuda. El país podra financiarse en Wall Street solo si es que el Gobierno hace las cosas bien y encamina a la economía hacia un sendero de recuperación y ahorro fiscal. Si ello no ocurre, el regreso a los mercados se podría extender, de igual manera que la recesión y el ciclo inflacionario. Así, evitar el default no hace que el Gobierno logre evitar una mayor recesión e inflación .

Con la oferta de reestructuración de la deuda del ministro Martín Guzmán ya presentada, se inicia el partido de las negociaciones entre los acreedores y Argentina. El país busca evitar el default para que la economía no se hunda todavía más en un espiral recesivo e inflacionario, a la vez que los acreedores buscan cobrar parte del dinero perdido por haber invertido en los bonos del país. Resulta clave que la Argentina evite el default para mantener vivo la posibilidad de emitir deuda en los mercados de capitales internacionales, algo que luciría imposible si es que el país esta en default. De todos modos, más allá de que el país evite caer en default, analistas remarcan que hay muy pocas posibilidades de que Argentina pueda financiarse en los mercados en el corto plazo y que recién podría emitir deuda dentro de tres a cuatro años.

Para Nicolas Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) entiende que hoy en día Argentina no tiene chances de salir a emitir deuda pese a que se logre evitar un default.

“No veo ninguna posibilidad de que Argentina pueda volver a salir al mercado en el corto plazo. creo que vamos a ver de tres a cuatro años para poder volver a salir al mercado y en ese momento habrá que ver a que tasa de interés estaríamos hablando. No hay ningún tipo de plan ni se muestran las cartas, con lo cual es muy difícil. Recién si empiezan a mostrar mejor las cartas, podría darse alguna chance de que salga al mercado. en este contexto y como está dada la situación, lo veo poco probable”, analizó.

ESCOLLO 1: EXIT YIELD DEL 12%

Actualmente todos los analistas del mercado debaten sobre cual debería ser la “exit yield” de los nuevos bonos. Esta es la tasa que permite calcular qué valor tiene hoy una promesa de pago de Argentina en el futuro. El cálculo de a exit yield fluctúa en base a la dinámica de las variables macroeconomías del país en el futuro y permitirá saber cuál es, aproximadamente, el costo de Argentina para poder volver a financiarse en los mercados. La dinámica macroeconómica empeora por el coronavirus y, en vez de que esta tasa apunte al 8% como espera al Gobierno, corre riesgos de que este más cercana al 12%. Cuanto más alta la tasa, menos atractivo hay en la oferta actual y será más elevado el costo de financiamiento futuro en el mercado para el país.

El Gobierno busca alcanzar una exit yield del 8% contra un 11% (o incluso por encima), con la que está siendo evaluada la propuesta por los analistas del mercado. Guzmán busca que la exit yield sea del 8% para darle más valor a los bonos actuales y para que su costo de financiamiento futuro en el mercado sea menor. Sin embargo, los acreedores ubican a dicha tasa en nivel más elevado dado el actual contexto macroeconómico y haciendo que el costo de un potencial financiamiento en los mercados en el futuro resulte inviable.

Nicolas Max, head de asset management de Criteria entiende que Argentina no podría endeudarse a una tasa de interés en torno a los exit yield que se están discutiendo entre analistas actualmente, los cuales van del 10% al 12%.

“Si Argentina se endeudara al 10% o 12%, eso haría que la deuda vuelva a un sendero no sostenible por lo que el país no puede volver al mercado hasta que sus tasas de retorno sean del 6% al 7%. Este sería el nivel de la tasa de interés de endeudamiento tope en el cual Argentina podría asumir una vez que se regrese a los mercados. Para eso se requiere que se lleve a cabo un proceso asociado a mejorar la capacidad de pago de Argentina, de mantener un sendero de ahorro fiscal y de crecimiento económico. Como referencia en qué nivel de tasa argentina emitió sus obligaciones, vale recodar que los cupones de la deuda actual se encuentran en torno al 6,5%”, señaló Max.

Por su parte, Martin Saud, senior trader de Balanz señala que le sería muy difícil a Argentina poder financiarse en el mercado si es que la exit yield de los bonos argentinos terminase siendo del 12% como especula el mercado.

“De ser una Exit Yield del 12% en dólares como se está hablando, entonces el país debería poder financiarse a esa tasa. El problema en ese aspecto es que en esos niveles de tasa entramos en High Yield, y el universo de capital disponible para ese segmento es ampliamente inferior comparado con el disponible para bonos de países más estables y seguros. Por ende, en primer lugar Argentina no podría captar una cifra significativa de capital al 12%. Y en segundo lugar, más allá de que difícilmente tengamos algún proyecto que rinda a esa tasa de 12% en dólares, entendemos que al país no le convendría tomar deuda a esos niveles”, explicó.

Los analistas de Grupo SBS coinciden en que Argentina no podría financiarse a una tasa del 10% o 12%: “Hay muchos factores que hay considerar para ver como ubicar la exit yield. Por un lado, el piso de la tasa por la cual Argentina podría salir a emitir es de mercados emergentes. Es decir, vemos como se están valuando los países comparables y se observa que estos se financian al 6% y 6,5%. A ese piso hay que sumarle factores propios relacionado con sus fundamentals y su historia como deudor, lo que hacer que Argentina tenga una prima de riesgo adicional”.

Agregaron que el regreso de Argentina a los mercados no va a ser inmediata sino que le va a llevar un tiempo ya que luego de solucionar la deuda, el país deberá hacer los deberes.

Una vez resuelto el tema de la deuda, el cual no deberían quedar holdouts y debería ser exitoso. El canje da cierta sostenibilidad de la deuda, lo que podría hacer que la exit yield de debajo de 12%. Pero además de ello dependerá de factores propios de Argentina y de las políticas económicas que se lleven a cabo. Argentina deberá tener crecimiento económico, equilibrio fiscal, una emisión monetaria controlada, etc. Es decir, se debe demostrar que la proyección económica va a ser buena y que no se va a volver en una situación como la actual.

ESCOLLO 2: CORONAVIRUS

De alguna manera, el coronavirus complica al Gobierno ya que la dinámica macroeconómica tenderá a empeorar así como también la recaudación, el aumento del déficit fiscal, la inflación y la capacidad de generar divisas. Todo eso hace que, lejos de que la exit yield apunte a la baja como quiere el Gobierno, se incline al alza como afirma el mercado.

Desde un banco local explicaban que es imposible que se analice la oferte de Guzmán al 8% en línea como pretende el Gobierno.

“Los riesgos de los actuales y de los nuevos bonos son muy elevados como para valuar la propuesta al 8%. Por el coronavirus las tasas del mundo se dispararon y también lo hicieron los bonos de alto rendimiento, tanto corporativo como soberanos. Así, Argentina estuviese cotizando en línea con los bonos de alto rendimiento mundial aunque con fundamentals mucho más deteriorados. Por ello, es que la oferta debe ser valuada con una exit yield de 12% o incluso más si es que la cuarentena se sigue extendiendo”, advirtió un operador de un banco local.

El economista Fernando Marull, director de la consultora Marull y Asociados, la exit yield es la tasa con la cual se mide el riesgo de que el país no va a volver a defaultear en un par de años.

“El Gobierno pretende que la exit yield sea del 8% aunque resulta muy bajo. Nadie va a descontar un flujo de fondos de un bono o de un proyecto al 8% cuando a la vez el país va a tener una caída del PBI del 8% y suba del difícil fiscal. Creo que 12% seria la mínima tasa a la cual se debería descontar un flujo de fondos y si alguien tiene una lectura negativa para Argentina, la exit yield debería ser aún mayor”, alertó.

EVITAR EL DEFAULT NO SALVA AL GOBIERNO

Analistas coinciden en que resulta clave que Argentina logre evitar el default para que de esa manera, la economía no se hunda todavía más en un escenario recesivo e inflacionario más agudo. Aun así, dado que los analistas consideran que, pese a que se logre evitar el default el país no logrará salir a emitir deuda, las chances de que se evite una caída económica severa resultan lejanas. En otras palabras, si el país evita un default, sería una buena noticia ya que Argentina evitaría hundirse aun mas en la recesión. Pero, dado que las tasas de exit yield resultarán elevadas, el país no podrá emitir en los mercados ya que el costo de financiamiento es muy costoso.

Así, argentina no podrá obtener dinero fresco para volcarlo en la economía y lograr reactivar el nivel de actividad. Ante esta imposibilidad, el Gobierno solo contará con la emisión monetaria como financiamiento. De esta manera, por más que se logre evitar el default, ello no salvará al Gobierno de enfrentar un ciclo altamente recesivo y altamente inflacionario.