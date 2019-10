Aun con el freno del BCRA, el dólar alcanzó los $ 60,54 y anotó siete subas al hilo

El dólar volvió a subir, de hecho marcó la séptima suba consecutiva tras ganar 11 centavos y alcanzar los $ 60,54 en el promedio entre bancos, el nivel más alto desde fin de agosto, cuando valía $ 62,03.

El ascenso podría hacer sido mayor; si bien el tipo de cambio arracó firme, allí estuvo el Banco Central (BCRA), al igual que en ruedas anteriores, para ponerle un freno.

Desde la apertura el mayorista registró un alza de 8 centavos, hasta los $ 58,35, valor en el que la autoridad monetaria se plantó del lado vendedor para abastecer a la demanda; el fin es que no supere ese precio, aunque a cierto costo.

Es que el organismo monetario habría entregado, según cálculos privados, unos u$s 220 millones, bastante más que los u$s 100 millones que desembolsó en ruedas anteriores. "Hoy vendió más, calculo que al menos fueron u$s 220 millones", dijo Claudio García, operador de PR Corredores de Cambio.

A diferencia de la cotización promedio del billete, en el Banco Nación el dólar minorista se vendió, sin cambios, a $ 59,50.

En el caso del dólar blue se incrementó más de 1,5%, hasta los $ 64,50, mientras que el dólar que resulta de las operaciones con bonos y acciones que se venden en el exterior y que se utiliza para la fuga, el contado con liqui, se ubicó en $ 69,20, sin variaciones.

En comparación con las demás divisas, el peso no desentona con los saldos registrados en la región, ya que cedió tan solo 0,13% ante el dólar, mientras que el peso colombiano y el sol peruano se depreciaron entre 0,2% y 0,3% cada uno. El real, por su parte, operaba prácticamente neutro, un 0,03% arriba.

Pasados los primeros 40 minutos de la apertura de la rueda apenas se había operado un millón de dólares. "Hay un solo millón operado en $ 58,35; y ahí ya puso 10 millones el Central. Otra rueda para dormir", comentó temprano un operador de una mesa de dinero de la City porteña.

La fuente estaba en lo cierto, la cotización fue una foto: se fijó en $ 58,35 desde la apertura hasta el cierre.

El volumen operado avanzó a u$s 434,652 millones, contra los u$s 399 millones previos, es decir que prácticamente el total de las ventas las hizo el BCRA.

En cuanto al mercado de futuros, tampoco hubo muchos negocios.

La tasa promedio que dejó la subasta de Leliq, la equivalente a la tasa de política monetaria, se ubicó en 68,002% y el monto total adjudicado por el Central fue de $ 238.895 millones, lo que representó una expansión de más de $ 17.500 millones.

Así, desde el nivel máximo de la tasa, de 85,99% el 10 de septiembre, el retroceso fue de 18 puntos básicos. De todas formas, sigue siendo alta, teniendo en cuenta que el último piso, a mediados de febrero pasado, fue 43,44%, y que, a principios de 2018, valía 27,25%.