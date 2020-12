Aumenta la oferta de cursos para lograr entender a los mercados sin ser experto

Cada decisión que se toma, por pequeña o grande que sea, tiene un impacto financiero", aseguran los especialistas. Coinciden también en que "las finanzas son el lenguajes de los negocios, sin ellas es muy difícil tomar decisiones". Por eso, cada vez son más los que buscan 'cursos de Finanzas para no financieros', para contar con una herramienta más para entender la realidad.

Cuatro especialistas en estas propuestas consultados por El Cronista coincidieron en que la mayoría de los inscriptos provienen de las ciencias sociales, exactas y hasta biológicas. También participan muchos emprendedores o dueños de pymes para entender más y tomar mejores decisiones financieras y muchas empresas envían a sus directivos: en el mundo corporativo es crucial que las áreas no financieras conozcan el funcionamiento general de la firma.

Olivier Garrigue, consultor en áreas financieras y de evaluación de riesgo crediticio, dirige el programa para no especialistas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). "Hoy en día todo profesional con responsabilidades en una organización necesita conocer el 'lenguaje de los negocios', si no se ve muy limitado en sus posibilidades de progreso personal", aseguró. Aclaró que no es necesario ser un experto, sino "conocer lo esencial de estos temas para entablar un diálogo constructivo con las áreas financieras". Si es emprendedor, ese conocimiento le ayudará a evitar errores y potenciar el desarrollo de su empresa.

Para facilitar la interacción entre los participantes y profesores, buscan tener grupos no mayores a 30 personas. El próximo curso se dará en modalidad online en verano, con un formato de tres semanas y rondará los $ 60 mil.

Daniel González Isolio, director del programa de Finanzas para no Financieros de la Universidad de San Andrés (UdeSA), señaló que lo que más interesa es "cómo ganar más plata en su negocio y financiar su crecimiento, cómo lidiar con el entorno macro y sus variables como inflación, dólar y tasas de intereses, y cómo aprovechar lo aprendido para decidir qué hacer con su dinero a nivel privado".

"Las finanzas son el lenguajes de los negocios, sin ellas es muy difícil poder tomar decisiones directivas. Para impactar en la rentabilidad del negocio y asegurar el correcto flujo de financiamiento, necesitamos entender finanzas -aseveró-. Los negocios sin hacer números son una charla de café, y los números sin contexto de negocio son una clase de matemáticas", sumó. Su programa "con un claustro de excelencia", es el único del mercado a cargo de profesores que enseñan en el MBA. "La parte de entorno macro y finanzas está a cargo de Federico Sturzenegger, ex presidente del BCRA. Nos ocupamos de entender la 'performance' financiera del negocio mediante indicadores financieros, realizar una correcta planificación, evaluar y decidir sobre el uso de deuda financiera, entender cuánto vale un negocio y cómo el entorno económico impacta en él", detalló.

En la UdeSA, actualmente se dictan las clases en formato digital sincrónico (clases en vivo y directo). La duración es de 36 horas en 12 encuentros, con un precio aproximado de 73.500 pesos.

Guillermo Fraile, profesor del Área Académica Dirección Financiera del IAE, la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad Austral, destacó la importancia de aprender la materia ya que "toda decisión que uno toma, tiene un impacto en las finanzas". "Hay que sacarse de la cabeza que las finanzas son puras matemáticas, eso está dirigido para los especialistas", aseguró Fraile. Para el próximo año tienen previsto lanzar programas presenciales y online live. El arancel full 2021 es de $ 130 mil, con beneficios por inscripciones tempranas.

Wenceslao Schimmel, contador y gerente de Finanzas y Administración en Alz Agro y Solidum SGR, es uno de los tres socios de Rosario Finanzas, que nació en el 2011 como un portal web, al inicio con información sobre inversiones.

"Vimos que en nuestros amigos, alumnos y familiares había una pregunta que se repetía y que aún hoy se repite: ¿en qué invertir?. Entonces nuestra idea fue empezar a responderla con información, entendiendo que estamos en el interior y no en Capital Federal", recordó. En Tienda Finanzas, su página web, pueden encontrarse 16 alternativas, con precios que rondan entre los $ 900 y $ 6000, que varían según el pack elegido. Entre los tópicos abordados, se pueden encontrar herramientas de inversión, evaluación de proyectos de inversión y análisis de acciones.

Desde su punto de vista, lo que mayor interés genera de las finanzas es, entre otros, el tema bursátil. Cómo funciona y de qué se tratan las operaciones de acciones, bonos, qué problemas puede haber, los Cedear, mencionó. "Vemos que hay muy poco conocimiento. Hay más voluntarismo que conocimiento", lanzó.