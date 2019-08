Aumenta la demanda en las cuevas por transferir dólar blue al exterior

Canje. Así es como denominan en la jerga cuevera la acción de fugar dólares blue al exterior. ¿Por qué canje? “Cable por billetes. Se canjea. Yo tengo los billetes y vos tenés cable, que son los fondos en cuenta para girar a donde sea en cualquier lugar del mundo. Eso es el canje. Yo tengo cable, te giro donde vos me digas, y vos me das los billetes acá”, ejemplifica un mesadinerista, quien aclara que cable es más legal, mientras canje es totalmente en negro.

“Es el clearing: me das pesos acá, yo pongo billete afuera en una cuenta del exterior. Eso antes de las PASO estaba muerto, se cobraba el 1,5%, y ahora está el 2,5% y a China el 3%. Se encarece porque tiene que salir desde Estados Unidos la transferencia hacia China. Si es de otros países, por lo general rebota la cuenta”, explica otro bróker, que acaba de recibir este WhatsApp: "Muchachos, se reactivó el canje, si alguno tiene un conocido, cliente, lo que sea, que quiera sacar dólares del país, me avisa y acercamos puntas, hoy costó 2,5%, si es Nueva York o Miami acreditación en el día o en 24 horas, Los Angeles demora entre 48 y 72 horas."

Adonde más se manda es a China y a Estados Unidos, montos por u$s 50.000 (media gamba le dicen en la jerga), u$s 100.000 y u$s 200.000, depende del tamaño del importador, para pagar mercadería, ya que son cuenta empresa, no son a cuentas personales.

Por otro lado, ahora pagan 0,5% a quien quiera traer divisas al país: “Te pagan si tenés cable”, es el léxico que se escucha en las cuevas, donde arden los mensajes por WhatsApp desde el triunfo kirchnerista en las elecciones PASO . Un cambista mandó este a sus contactos: "Oh, vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver".

Los cambistas imaginan una brecha para el verano con dólar turismo y ahorro. “No hay stock en negro en las calle. Es bueno ir armando un estimado de lo que podría pasar. Los cambistas dicen que tienen que armarse de capital trabajo por un total en conjunto del sector de hasta u$s 50 millones diarios para contener la brecha en 50% con el cepo, que fue el volumen del blue promedio diario en 2012 y 2013. A mi me preguntaron hoy si tenía clientes con fondos en negro para usarlo de capital trabajo. Estoy averiguando pero nadie prestará un dólar. Tienen que pagar muy buena tasa y eso implica centavos de brecha”, estiman en las mesas.

“Sólo los cambistas más viejos mantuvieron el negocio, el resto migró al rubro turismo y gastronómico, que quieren volver a las fuentes. Las mejores épocas vendrán ahora, al inicio se hará fortunas con los diferenciales de cambio, es un cuello de botella”, se ilusiona quien hoy tiene una agencia de turismo que compra y vende dólares en blanco.