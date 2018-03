Atlético de Madrid busca que Wall Street financie la compra de jugadores para Simeone

La ingeniería financiera llegó al fútbol. El exceso de liquidez y la búsqueda exacerbada de rentabilidad por parte de los inversores ha posibilitado que vuelvan las estructuras complejas de financiación propias del periodo previo a la crisis financiera de 2007. El Atlético de Madrid acaba de abrir una nueva vía que va a posibilitar captar fondos a los equipos españoles en los mercados internacionales, según confirmaron a Expansión fuentes del equipo conducido por Diego Simeone.



Junto a otros equipos de la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemana), la Ligue 1 (Francia), la Serie A (Italia) y la Primeira Liga (Portugal), el Atlético constituyó un fondo de titulización o securitización de derechos de cobro futuros cuya deuda se ha vendido entre inversores internacionales en los Estados Unidos. Dentro de este vehículo, los equipos cedieron derechos de televisión y derechos de cobro de transferencias de jugadores y captaron un total de 70 millones de euros (73 millones de dólares).



En el caso del Atlético de Madrid, fuentes del equipo reconocieron que fueron cedidos derechos de televisión. "Esta nueva vía nos facilita financiación a más largo plazo. Hemos sido los primeros, pero la idea es seguir utilizando este fondo y otros similares y que se vayan sumando más equipos españoles. De hecho, ya se nos han acercado varios fondos y bancos de inversión con propuestas parecidas", añadieron las mismas fuentes.

Derechos de televisión

En total, los equipos de la Liga Española van a recibir ingresos totales cercanos a los u$s 1100 millones. El Real Madrid y el F.C. Barcelona serán los más beneficiados, con entre u$s 150 millones y u$s 170 millones. Fuentes de ambos clubes reconocieron que en esta ocasión no participaron en este tipo de financiación. El Atlético de Madrid cobrará u$s 43 millones.



Fuentes del equipo no quisieron detallar cuántos derechos fueron cedidos al fondo de titulización. "La aprobación del Real Decreto Ley el año pasado, con el que se regula los Derechos de televisión del fútbol español y que establece una venta centralizada por primera vez, así como el nuevo sistema de control económico de La Liga Española han sido fundamentales para abrir este tipo de vías de financiación a largo plazo", señalan en el equipo colchonero.



XXIII Capital Limited, una firma con sede en Londres creada a finales de 2014, estructuró este primer fondo de titulización, denominado XXIII Capital Financing 1. "Se trata de un importe pequeño, pero es la primera transacción y el objetivo es realizar más operaciones de este tipo", señala Cecil Smart, analista de Kroll Bond Rating Agency (KBRA), la agencia que le otorgó ráting a la transacción.



Los dos fundadores de XXIII Capital, Stephen Duval y Jason Traub, realizaron titulizaciones tan exóticas como ésta por importe de más de u$s 1300 millones desde 2000. La entidad decidió mantener en secreto el nombre de los protagonistas, aunque además del Atlético de Madrid, fuentes financieras indican que el Benfica, el representante de la liga portuguesa, participó en el fondo.



La mayor parte de los bonos que emite este fondo, que están garantizados por estos derechos de cobro que ceden los equipos, rinden un 3,73%, una rentabilidad muy atractiva en un universo de tasas en mínimos históricos. Además, KBRA le otorgó una calificación de A a la mayor parte de los títulos, lo que supone una calidad crediticia alta. Estas operaciones, según indican en la agencia, pueden ayudar a estos clubes a fichar más staff de ventas o a abrir nuevas oficinas comerciales, a financiar la construcción o expansión de nuevas infraestructuras e incluso a fichar nuevos jugadores.

Nuevo intento

No es la primera vez que un equipo español intenta acceder a los mercados internacionales de deuda. Varias agencias de titulización y bancos de inversión se acercaron a las direcciones financieras de varios equipos para intentar convencerles de lanzar una emisión de este tipo o de bonos tradicionales.



Un fondo de titulización emite deuda garantizada por un activo (en este caso los derechos de cobro). En España, sólo un equipo de fútbol se atrevió a dar el paso. Lo hizo el Rácing de Santander, en julio de 2006. Captó 17,8 millones de euros (u$s 19,2 millones), de la mano de Ahorro y Titulización, gestora participada a partes iguales por Ahorro Corporación y CECA, a partir de los derechos de crédito provenientes de los derechos de propiedad industrial de su marca.



El estallido de la crisis financiera en el verano de 2007 provocó que el mercado de financiación estructurada se cerrara a cal y canto. Sin embargo, el exceso de liquidez y la búsqueda desesperada de los inversores por obtener dignas rentabilidades permitieron ahora la vuelta de operaciones complejas. En España, supusieron una vía fundamental para financiar el boom del crédito, principalmente la titulización hipotecaria (la deuda está garantizada por los créditos). El saldo en España llegó a superar los 300.000 millones de euros en 2009.