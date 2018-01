Atento a posible baja de tasas, el Merval insinúa un ajuste a media rueda

Con los inversores expectantes a la decisión que adoptará más tarde el Banco Central respecto a una posible baja de tasas, el Merval modifica la tendencia alcista del arranque y cede 0,08% a media rueda, hasta situarse en las 32.324,50 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las alzas más importantes las registran Holcim (3,96%), Autopistas del Sol (2,99%), y Mirgor (1,49%).

El total negociado en acciones asciende a 310.592.068 pesos, con un balance de 38 papeles en alza, 35 en baja, y 5 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval ganó 0,62% y sumó su decimocuarta suba consecutiva.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 crece 0,49%, el AY24 desciende 0,60%, el Descuento en dólares se desvaloriza 0,32%, el Descuento en pesos mejora 0,31%, el Par en dólares se aprecia 0,66%, el Par en pesos salta 1,15%, el PR13 suma 0,26%, y el PR15 avanza 0,60%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se desvaloriza (-0,96%, u$s 197), el TVPE (en euros) sube 1,24% ($ 245), y el TVPP (en pesos) se deprecia 0,44% ($ 11,40).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia negativa a media sesión.

En ese contexto, los papeles de TGS se hunden 2,34%, a u$s 21,69 cada uno y encabezan las pérdidas.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Cresud (-1,93%, u$s 22,05), Tenaris (-0,72%, u$s 32,94), y Ternium (-0,39%, u$s 33,51).+