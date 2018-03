Aspirante a operar nueva bolsa en EE.UU. enciende debate con el NYSE

En su intento de obtener la aprobación estadounidense para operar una nueva bolsa, IEX Group Inc. está arrastrando a uno de sus posibles competidores a una polémica cada vez más encendida.

En una carta abierta, el responsable de mercados y ventas de IEX, Don Bollerman, acusó a la Bolsa de Nueva York (NYSE) de manejar un sistema que privilegia a clientes dispuestos a entregar el nivel más alto de efectivo.

Los grupos bursátiles como

NYSE Group Inc. han dicho que si IEX se convierte en una bolsa certificada, su "tope electrónico" de una fracción de segundo para las órdenes entrantes y salientes podría perjudicar al mercado bursátil estadounidense que mueve u$s 22 billones. Pero NYSE tiene efectivamente un tope electrónico propio, escribió Bollerman en una carta publicada el domingo en el sitio Web de IEX.

La misiva del domingo intensifica el debate acerca de cómo encajaría IEX en el mercado como bolsa con todas las de la ley. Hasta ahora, la controversia se plasmó en una andanada de cartas con comentarios dirigidos a la Comisión de Valores estadounidense (SEC), el regulador que decidirá el destino de IEX. El artículo de Bollerman es el primero en su tipo que escribe un empleado de IEX criticando su modelo.

"Los detractores de IEX están tratando de convencer a la Comisión de Valores de que el tope electrónico de IEX es malo para todo el mercado bursátil y que otorga a IEX una ventaja injusta", escribió Bollerman.

"La ironía es que en los últimos 10 años, las bolsas estadounidenses han invertido enormes sumas de dinero creando mercados de dos niveles construyendo infraestructuras de datos y tecnología más rápidos de los que sólo se beneficia o puede pagar un nicho pequeño de operadores".

Atacando a la Bolsa de Nueva York, procedió a hacer un recuento de las interacciones de IEX con la entidad. El año pasado, IEX tomó conciencia de que sólo podía negociar 84 acciones de cada 100 que intentaba negociar y que estaban cotizadas en la NYSE, según su carta. Luego de preguntar a la NYSE cómo mejorar el llamado "indicador de servicio al cliente", la Bolsa de Nueva York sugirió a IEX actualizar un servicio utilizado para conectarse con la entidad. Al actualizarlo, la tasa mejoró hasta un promedio de 97 acciones negociadas sobre cada 100 que IEX intentaba en la NYSE. La experiencia demuestra que efectivamente la NYSE tiene una vía rápida y una vía lenta, dijo Bollerman, o sea un tope electrónico para los participantes que no optan por pagar a la compañía bursátil el acceso más rápido disponible.