Aseguran que si el canje es exitoso Argentina podría descontar su deuda al 8%

Con la presentación de la cuarta propuesta en relación a la reestructuración de la deuda, el Gobierno buscó acercarse lo máximo posible a lo que piden los acreedores. Tras presentarla ante la SEC, resta que le den el visto bueno oficialmente los mayores tenedores de deuda argentina, fundamentalmente el grupo de bonistas AdHoc liderados por BlackRock.

La reacción inicial del mercado fue buena aunque el proceso sigue sin cerrarse. Para tener una visión más clara del futuro de las negociaciones y la importancia que tiene para el mercado y la economía un buen desenlace sobre este tema, El Cronista conversó con Sebastián Arena, Vicepresidente de Buenos Aires Valores (BAVSA), quien resaltó que fue una propuesta inteligente y que las mejoras llevadas a cabo por el Gobierno muestran un ánimo de querer cerrar el tema.

El Gobierno oficializó mejoras en relación a la deuda que tuvieron el apoyo de importantes partes del mercado local, internacional y de exfuncionarios. ¿Qué opinas?

La oferta mejoró mucho y es una oferta que da señales claras de querer darle un cierre al tema de la deuda. La mejora es muy importante, sobre todo en los bonos 2005 y eso habilitaría una masa crítica de base importante que ingresen a la reestructuración. El punto de apoyo sobre esta oferta muy bueno y surgirán diferencias con tenedores de deuda con el grupo AdHoc que aun no se manifestó. Seguramente no adhieran directamente pero creo que de base es una gran oferta.

Mirá también Qué pasará con los cajeros durante el fin de semana largo El Banco Central aseguró que está garantizada la normal provisión y recordó que puede retirarse efectivo de cualquier red y banco sin que ello implique un costo adicional.

El reconocimiento de intereses corridos fue muy importante…

Eso me parece que es un quiebre y es algo muy importante. Entiendo que la demora en expresarse de los AdHoc esta relacionado en conocer el prospecto de la propuesta aunque también creo que esta propuesta les corrió un poco el arco. Esta oferta fue bien pensada por el Gobierno junto con la secretaria de Finanzas. El enfoque fue inteligente.

Los precios de los bonos ya están empatados con una exit yield al 12%. ¿crees que las tasas pueden apuntar a niveles inferiores?

La primera reacción del mercado había sido muy buena y con una mejor performance en los bonos ley local. Eso obedece a despejar ese horizonte de duda con respecto al tratamiento de la ley local y en ese sentido la oferta es interesante para buscar mayor adhesión ya que el tratamiento igualitario genera un mayor porcentaje de adhesión global, si bien se tratan distintos, creo que es una buena estrategia. Creo que 12% para los bonos es una tasa exagerada y de lograr un buen porcentaje de adhesión, sin grandes tenedores fuera, podría haber una ganancia extra para los fondos. Si se observan las emisiones de países de la región con tasas muy por debajo de los niveles del 10%, por lo que seguramente Argentina pueda descontar su deuda al 8%. Seguramente en el medio habrá vaivenes pero a esa posibilidad le asigno gran porcentaje ya que las tasas en el mundo están muy por debajo de esos niveles.

Una baja de la tasa seria buena noticia para las acciones.

Exactamente. Una tasa menor daría un mayor valor presente. Invertir en bonos o en acciones son perfiles de inversión distintos aunque creo que las acciones pueden capturar una recuperación muy fuerte. Eso va a ir de la mano de la salida de esta crisis y que conlleva otras variables en el medio. El driver positivo del tema de la deuda externa va a hacer que las valuaciones de las empresas locales sean muy superiores a los precios actuales. De hecho se vio el mismo lunes con subas de bancos inmediatas del orden del 20% lo que refleja en parte que los valores actuales están muy deprimidos.

¿Como sigue la negociación?

Creo que el hacer más largo el plazo de negociación y reconocer intereses dentro de ese plazo me parece interesante dentro de la propuesta. Creo que para todas las partes va a ser un deal imperfecto y todos creerían que este no es el mejor escenario. En ese deal imperfecto hay que encontrar los puntos de intersección y los cuales son muy pocos. Creo que a esta altura estamos en el final de ajustes para cerrar, aunque el único posible para todas las partes. El escenario ideal no existe en esta negociación y todos nos vamos a levantar de la mesa pensando que dejamos algo importante, pero va a ser la única menara de poder obtener hacia adelante las ganancias que creemos que estamos dejando. Si dejo mucho en la mesa y luego la deuda comprime ya que estamos todos adentro, negociando bonos nuevos sin holdouts, parte de lo que deje en la mesa lo voy a recuperar vía mercado en valor presente. Lo que visualizo es que hay un deal que no va a ser perfecto para todos pero el único posible. Las charlas van a seguir y Argentina intentará demostrar que esta es su ultima propuesta y su mayor esfuerzo y algunos fondos quizá busquen ganar algo más.

¿Qué impacto puede tener un buen desarrollo del tema de la deuda en el mercado local desde un punto de vista institucional?

Para mi el desarrollo de un mercado de capitales local más grande y pujante es un sueño y un anhelo. Creo que es clave dar un cierre bueno en esta reestructuración es clave para enfocarnos en encontrar los incentivos para desarrollar un mercado de capitales y que posibilidad el financiamiento de las empresas a la salida de esta crisis. Se están dando situaciones en la que si identificamos el rol clave que puede tener el mercado en esta recuperación va a ser un círculo virtuoso y con un equilibrio mas sano que el que estamos actualmente. Lo realizado en la curva de pesos es algo interesante a observar. Se arrancó desde un escenario difícil y con negociaciones complicadas y en la que uno se levantaba de la mesa con la sensación que había dejado mucho. Sin embargo, el haber acordado y haber pensado en conjunto una recuperación y saneamiento de esa curva, nos dejo ganancias muy interesantes y que no son menores y es un buen ejemplo para pensar en el mercado como un actor clave en la recuperación.