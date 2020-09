Aseguran que los bancos están más líquidos que nunca para enfrentar demanda de dólares

El nerviosismo que provocaron las últimas restricciones cambiarias es palpable. Quedó reflejado en la salida de casi u$s 100 millones de los depósitos privados en dólares el viernes último, o en los crecientes pedidos de turnos en las distintas sucursales de los bancos. Es que lejos de aplacar la incertidumbre, las medidas que tomó el Banco Central (BCRA) no hicieron más que despertar viejos fantasmas del pasado.

Todo este cóctel de rumores, dudas e incertidumbre, sin embargo, chocan contra una realidad que expuso un informe de la consultora 1816, que indicó que “el sistema financiero está más líquido que nunca para enfrentar corridas en dólares”. De acuerdo al trabajo, por cada u$s 100 de depósitos en moneda extranjera, los bancos tienen cash en dólares por u$s 88,1. Al cierre del viernes, precisó la firma, había depósitos privados en dólares por u$s 17.246 millones, contra encajes que sumaban u$s 12.158 millones y efectivo en las entidades por u$s 3078 millones.

El informe incluso va incluso más allá y precisa que de los u$s 17.246 millones de depósitos privados en moneda extranjera, hay u$s 12.436 millones en cajas de ahorro (el 72%) y el resto es casi todo plazo fijo (aunque más de la mitad a menos de dos meses). Esto significa que por cada u$s 100 depositados en cajas de ahorro, las más proclives a evidenciar una caída, los bancos tienen cash u$s 122,5 entre encajes y efectivo.

La liquidez en dólares de los bancos. Fuente: Consultora 1816

En el informe, los analistas de 1816 también señalaron que a julio último, último dato disponible, “las personas físicas explican el 69% del stock total de depósitos en dólares privados”. E incluso detallaron que “los depósitos en dólares en los bancos están poco concentrados: hay más de 13 millones de cuentas bancarias en dólares del sector privado, y más del 50% del stock total se explica por depósitos de menos de u$s 75.000”.

“El sistema financiero en dólares hoy en día está sólido. Eso quiere decir que cualquiera que quiera retirar sus dólares, y que tenga turno con el banco, debería poder hacerlo sin grandes problemas”, indicó Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.

“De los dólares que hay en el sistema financiero, un 70% corresponde a personas físicas. El 30% restante pertenecen a empresas, fondos comunes de inversión, aseguradoras, y es difícil que esas entidades saquen sus dólares del banco. Es decir, es muy difícil que el sistema financiero se quede sin dólares”, coincidió Juan Ignacio Paolicchi, analista de Eco Go.

Despejada la incertidumbre sobre la disponibilidad de dólares, entonces, las dudas bien podrían venir por la continua caída de las reservas del BCRA y la posibilidad –remota– de que el Central intervenga sobre los encajes. Sin embargo, esta hipótesis tampoco suena probable en el contexto actual.

“Hoy calculamos que el BCRA tiene unos u$s 6000 millones de reservas netas y las líquidas están en torno a los u$s 2000 millones”, proyecta Paolicchi. Y agrega: “Tocar los encajes sería muy grave, porque automáticamente, haciendo la cuenta, sería notorio si las reservas líquidas caen a cero y no se mueven ni el oro, ni los DEG, ni el swap con China, ni el préstamo con Basilea. Es decir, el BCRA cuenta con un montón de opciones antes que tocar los encajes”.

La disponibilidad de los depósitos en dólares. Fuente: Estudio Eco Go

También así lo cree Rajnerman. “Para que toquen esos dólares tienen que pasar cosas muy graves. Creo que antes endurecerían el cepo”, indica. “Cuando hay problemas en el mercado cambiario, que efectivamente los hay, mucha gente piensa que las crisis son todas iguales o que se repiten. Pero hoy en día los encajes de los depósitos en dólares son muy altos”, explica.

Ahora bien, más allá de la fortaleza del sistema y de que al menos por ahora los analistas descartan los rumores y trascendidos, la salida de depósitos en dólares – en caso de que continúe a este ritmo– no estará exenta de efectos negativos. El principal, advirtió el informe de 1816, es que “la salida de depósitos en dólares obliga a los bancos a achicar su stock de préstamos en moneda extranjera, y eso recortará la oferta de exportadores en el MULC”. Y concluye: “Es otra razón por la que el Gobierno deberá priorizar llevar confianza a los ahorristas”.