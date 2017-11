Aseguradoras representan el 20% del dinero que manejan fondos comunes

La participación de las aseguradoras en los fondos comunes comprendía alrededor del 17% a junio de 2017, mientras las Lebac representaban el 48% de las carteras en la industria, con 289 de los 440 fondos existentes poseen ese instrumento, según la calificadora Moodys Investors Services.

De ahí que los operadores locales vean la medida que prohibe a la aseguradoras invertir en Lebac como un cambio de las reglas de juego que puede perjudicar al sector.

En un informe realizado por Marcelo De Gruttola, AVP-Analyst y Carlos de Nevares VP-Senior Analyst de Moodys Investors Service se resalta que la prohibición implica un crédito negativo para las aseguradoras argentinas porque las Lebac son activos líquidos que ofrecen un buen rendimiento en los mercados de capitales locales y comprenden 40% de la cartera de inversión de las aseguradoras, (u$s 8.000 millones), ya sea directamente o a través de fondos de inversión.

"El límite regulatorio de Lebac afectará negativamente la rentabilidad y liquidez de las aseguradoras y su respectivo perfil de riesgo y actualmente hay solo pocas alternativas de inversión en moneda local a corto plazo que pueda reemplazar las Lebac", agregan desde la calificadora.

A su vez destacan que en los últimos años, las aseguradoras han incurrido en pérdidas de suscripción, obligándolas a depender cada vez más del alto rendimiento que ofrecían estas inversiones.

"Para marzo de 2018, las aseguradoras deberán reducir a cero sus tenencias en fondos mutuos que inviertan en Lebac y es un tema delicado en el sector". En la misma regulación, se les ha permitido a las aseguradoras aumentar su exposición a bonos del gobierno, bonos municipales y acciones cerradas.

A su vez, los especialistas de Moodys destacan que esperan que las aseguradoras cambien sus inversiones hacia bonos del gobierno, depósitos a plazo y efectivo.

"Para cumplir con la nueva regulación, las aseguradoras no están obligadas a vender sus tenencias en Lebac, pero considerando que las mismas en su mayoría vencen dentro de 30 a 90 días, esperamos que los mismos maduren dentro de ese plazo", cierran desde la calificadora.

Los analistas del sector de fondos comunes de inversión sostienen que aproximadamente dos de cada tres fondos aún están invirtiendo en Lebac dado el alto carry trade, buena liquidez y bajo riesgo de estos activos. Esta regulación generará que dichos fondos ya no sean elegibles como vehículo de inversión para las aseguradoras, incluso en los casos en que la tenencia de Lebac sobre el total del portafolio es mínima.

"Para que las aseguradoras puedan seguir invertidas, los fondos deberían abandonar este activo por otros. Una alternativa para las aseguradoras sería posicionarse en bonos ajustados por CER que ofrecen retornos reales positivos, aunque con mayor duration", advierte Juan Manuel Bogarin. Por su parte de Nevares comenta que "muchas compañías esperan un lanzamiento de letras de Tesoro en pesos, tal como hubo anteriormente".

En este último punto, Marcelo Elbaum, Gerente de Inversiones Institucionales de Allaria Ledesma, sostiene que "el clave tema será determinar cuál será la tasa de los nuevos instrumentos. Se espera que sea una tasa similar a las Lebac, pero algunos temen que sea a una tasa un poco menor, dado que los tienen cautivos y no saben si los otros participantes podrán suplantar a los otros demandantes de Lebac".

"Por otra parte, parte de la liquidez resultante iría a los bancos, dado que las aseguradoras usaban las Lebac y los FCI t+1 para las necesidades de liquidez de muy corto plazo. Esta necesidad seguramente será canalizada hacia los bancos, pero dado que van a tener mayor liquidez por las aseguradoras no tendrán necesidad de subir mucho la tasa de interés, digamos Badlar. En este sentido, esta nueva resolución no sería tan beneficiosa para las compañías", cierra Elbaum.

Finalmente, un jefe de mesa de dinero de un banco local resalta en off que la medida no es positiva. "Nuevos cambios regulatorios no es lo que espera el mercado que suceda de acá en adelante. El inversor a largo plazo quiere reglas claras y si se van a modificarlas, que al menos se haga todo de una sola vez. Al sector financiero ya lo golpearon dos veces en un mes. Primero con el impuesto a la renta financiera y luego con esta iniciativa. No se está avanzando en una línea para incentivar al mercado local sino más bien en agregarle palos a la rueda al desarrollo del mercado de capitales. Veo a estas medidas como preocupación, no por impactos en el corto plazo sino en el mediano y largo".