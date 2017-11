Edición Impresa

Aseguradoras podrán conservar sus Lebac pero no invertir en nuevas El presidente del BCRA tuvo que salir a hacer aclaraciones por una norma que no depende de él. La Superintendencia de Seguros de la Nación va a impedir que las aseguradoras inviertan en Lebac. Pero no va a obligar a desarmar posiciones sino a prohibir que armen nuevas. Sturzenegger ve con buenos ojos que el Tesoro busque su propio financiamiento en pesos en el mercado local