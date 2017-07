Arrigoni: "No me gusta el casino, por eso prefiero las Letes a las Lebac"

El CEO de Grupo First asegura que después del éxito del blanqueo, hay muchos dólares en el sistema financiero que no encuentran opciones más atractivas que la apuesta por las tasas del Central. "Se ve que hay demasiada demanda", dijo en diálogo con El Cronista.

¿Qué opciones encuentran en el mercado estos inversores en dólares?

No hay muchas. Las empresas que pueden emitir en dólares son las agropecuarias, las de agrobusiness, las de energía que estén vinculadas con un commodity que tenga un valor asociado. Son pocas

Entonces, ¿en este momento el negocio sigue siendo invertir en pesos?

Todavía hay gente que sigue apostando al famoso carry trade, que es una forma elegante de llamar a la timba contra el dólar. Pero el dólar es Hulk, cuando se despierta se pone áspero.

Con la suba del dólar desde que comenzó el mes, ¿qué recomendaciones les hace a sus clientes?

De este "movimiento" del dólar que no se puede llamar corrida lo que me preocupa es que no esté "dirigido" por el Central. La única respuesta del BCRA fue subir las tasas de Lebac en el mercado secundario. Y no es una buena respuesta, porque cada vez que Argentina hizo una carrera del dólar contra las tasas, siempre ganó el billete. Es David raquítico contra Goliat fortalecido.

¿Cree que el tipo de cambio todavía tiene un recorrido alcista por delante?

Lo ideal es que no suba tan de golpe. Un 7% es una suba razonable para un plazo de tres meses, no si se hace en una semana. Porque eso fomenta la especulación. Creo que el Central debería haber tomado una postura más activa. Esta suba tiene su criterio, pero es necesario que pongamos las cartas sobre la mesa. Con la incertidumbre ganan los especuladores y pierde Doña Rosa.

¿Qué rol está jugando la coyuntura política y la campaña en esta nueva suba del billete?

Evidentemente si, el ruido político agitó fantasmas sobre la inestabilidad futura y la aparición de una persona que tiene un rumbo diametralmente opuesto al que está llevando el Gobierno, asusta a cualquiera.

¿Cómo puede armarse un inversor para sortear la volatilidad hasta las elecciones?

Un inversor que realmente quiera cuidar sus ahorros va a tener que decidir: si prefiere la tasa y el famoso carry trade o ya quedarse en una inversión dolarizada. Sin duda, los que apostaron al carry trade hace un año ganaron; pero los que entraron este mes perdieron. Creo que hay que proteger más al ahorrista, hay que informarle más. El Central tiene que tomar un rol más activo.

El Central defiende la flotación libre...

La flotación libre no existe en ninguna parte del mundo, y ya no es libre desde el momento en el que el Central elige las Lebac. Es un sistema donde una de las variables está manejada por el Central y es justamente la que más afecta a las empresas, porque le restringe el acceso al crédito, les cierra las PyMe. Está generando muchísimo ruido, además del efecto acumulativo: la tasa es como es como el alcohol: si vos tenés el hígado mal, no es por el fernet que tomaste anoche, sino es por todo lo que tomaste en los últimos diez años. La tasa va destruyendo las finanzas de las empresas, va destruyendo su capacidad de endeudamiento, su capacidad de pagos y a la larga, el efecto lógico es la

Si se sigue con la falacia de insistir que las tasas contra la inflación tienen que ser positivas, esta película de tasas altas que terminan asfixiando a todo el mundo ya la vimos. El Central se tiene que despegar de su dogma.

¿No cree que el problema de fondo es que el Gobierno no consigue bajar el gasto?

El pecado original es el déficit fiscal. Pero el BCRA como bombero, creo que lo que hace es echarle nafta al fuego. Yo no hubiese sido tan ambicioso en las metas de la baja de inflación. Si hubiéramos sido más realistas y hubiéramos querido bajar la inflación diez puntos en un año, hubiéramos podido llevar la inflación a un dígito en el cuarto año; lo hubiera podido acompañar pero más despacito, con una tasa positiva en dólares y devaluando despacito el dólar, para que la Argentina tenga una especie de colchón, hasta lograr recuperar la competitividad que perdió. Porque ahora las empresas están en caída libre.

¿Qué recomendaciones le haría a un inversor para salir ganando a fin de año?

Como el dólar tiene que seguir apreciándose más todavía, optaría por instrumentos en dólares. Me siento más cómodo con las Lete que con las Lebac, porque no me gusta el casino. Soy un enamorado de invertir en papeles de privados: llevamos 1400 papeles todos pagados, con cero default. Los papeles securitizados en pesos, por ejemplo, me gustan más que la Lebac, que pagan un puntito más que las letras del Central pero tienen plazos más largos. Por lo menos como una estrategia de diversificación, no me quedaría en el sector público solamente. La renta fija gubernamental es variable, pero la de empresas es rígida.