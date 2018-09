Arrecia la disputa electoral en Brasil y se profundiza la devaluación

La evolución de la moneda de Brasil volvió a colarse en la jornada cambiaria local. Ayer el real perdió cerca de 2%, una caída que lo llevó a superar los 4,17 por dólar y quebrar el mínimo de 4,159 de los últimos días. Así, la devaluación llega a más de 20% en el año.

La divisa tropezó luego de que un sondeo de intención de voto mostrara que los principales candidatos de izquierda ganan terreno para la elección presidencial de Brasil, contra el derechista Jair Bolsonaro, cuyo avance fue inferior al previsto. La noticia también le cayó mal al mercado en general, el Bovespa operó toda la rueda con un negativo de más 2,5%.

La primera encuesta realizada tras el ataque que sufrió Bolsonaro la semana pasada, cuando lo apuñalaron durante un acto de campaña, mostró un alza para el exmilitar de apenas 2 puntos porcentuales a 24 puntos desde la consulta anterior de Datafolha. El aspirante de izquierda Ciro Gomes subió al segundo lugar con un 13% de las preferencias, y que el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, quien sería nombrado candidato por el Partido de los Trabajadores, registró un 9% en la intención de voto.

En el corto plazo, los inversores estarán atentos a la decisión de tasa del Copom, reunión que será el 19 de septiembre. De todas formas hay pocas expectativas sobre cambios en la Selic, que se ubica en 6,5% desde marzo de este año. En el último comunicado, el Copom resaltó que "los próximos pasos de la política monetaria continuarán dependiendo de la evolución de la actividad económica, del balance de riesgos y de las proyecciones y expectativas de la inflación".

Al respecto, Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, opinó: "Brasil puede termimar en una corrida si no sube la tasa. Si no la sube habrá presión sobre el desarme de portafolio porque la tasa en dólares les sube pero en moneda local no, lo que genera incentivos de migrar capital. Ellos podrían cometer el mismo error que nosotros en el verano cuando nos subía el riesgo y acá bajaban o mantenían la tasa. Siempre hay que acompañar la tasa en dólares con la moneda local". Y reforzó: "Hay que recompensar el riesgo. Más en Brasil donde los fundamentals son mejores que en Argentina. Ahí la tasa es más eficiente".

En cuanto a la situación política, el estratega Juliano Ferreira, de BGC Liquidez, dijo que la encuesta sugiere que Bolsonaro mantiene grandes probabilidades de llegar a segunda vuelta, aunque las oportunidades de perder la disputa en el balotaje también son altas, sin importar contra quién compita. A su vez, Ferreira destacó que el ascenso de Gomes y de Haddad "provoca incomodidad" en los mercados.

Por su parte, analistas de BTG Pactual afirmaron que hay varios factores que podrían pesar: el período de campaña en radio y televisión de sólo una semana, la capacidad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de traspasar votos a Haddad; y la capacidad de Bolsonaro de conservar su ventaja.