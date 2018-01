Argentinos y el dólar: las búsquedas en Google y su relación con el precio

En los últimos 365 días, el dólar registró una suba de $ 2,66, un 16,05 por ciento. Si bien su variación estuvo bastante por debajo de los 24,8% de inflación, la divisa norteamericana protagonizó gran parte de los debates económicos durante todo 2017 y ratificó la tendencia histórica de los argentinos a pensar en el billete verde como una de sus primeras alternativas de ahorro e inversión, apetito que se tradujo en las búsquedas de los usuarios argentinos en Google.

La quietud que presentó el dólar a lo largo del año fue interrumpida por dos fuertes incrementos: primero con el alza ante el favoritismo de Cristina Kirchner previo a las PASO legislativas, cuando varias encuestas auguraban su triunfo en la Provincia, y luego a finales de diciembre cuando el Gobierno anunció cambios en las metas de inflación que el mercado esperaba que se tradujeran en un significativo recorte de la tasa de interés del Banco Central (BCRA).

Las agudas variaciones que tuvo la cotización de la moneda tuvieron su reflejo en la evolución de la cantidad de búsquedas en internet de la palabra "dólar" en Argentina, según reveló un informe de Google Trends.

La divisa mantuvo un valor en torno a los $ 16 hasta mediados de junio, cuando comenzó a dispararse y llegó hasta casi los $ 18 ante la sucesión de encuestas que daban como ganadora a Cristina en las PASO de agosto, para lo cual los inversores dolarizaron su cartera en busca de una protección ante una eventual vuelta del kirchnerismo en 2019. En la primera semana de julio, el efecto alcista se reflejó en las búsquedas de Google, que aumentaron casi un 50% tras seis meses de estabilidad.

El empate técnico entre Cambiemos y Unidad Ciudadana tranquilizó al mercado y funcionó como una válvula de escape que dejó al dólar entre los $ 17 y los $ 17,50 hasta fines de septiembre. El interés de los usuarios de Google también menguó ante la baja y la estabilización de la moneda estadounidense, incluso a niveles inferiores del primer semestre.

El dólar continuó con un alza gradual y con altibajos durante el último trimestre, pero agudizó su incremento en diciembre, en especial luego de que el Gobierno anunciara un cambio de metas de inflación que prometía una significativa baja en la tasa de referencia del BCRA, lo que impactaría a la baja a las Lebac. Así, la divisa norteamericana, que hasta el 20 de diciembre estaba apenas debajo de los $ 18, llegó a los $ 19,45 el 28 de ese mes, en niveles récord.

En aquellos últimos diez días, las búsquedas sobre la divisa norteamericana en Google se duplicaron, mientras que actualmente el nivel de búsquedas se mantiene alto, 10% por debajo del pico de fin de 2017.

La ligazón exhibida en estas tendencias evidencian el interés conductual entre el dólar y el ahorro de los argentinos. Economistas consultados por El Cronista elaboraron sus hipótesis al respecto.

Para el economista Agustín D'Atellis, el interés argentino por el dólar se debe al historial de crisis y devaluaciones que depreciaron al peso. "El tema de los argentinos con el dólar tiene que ver con nuestra propia historia económica. Tuvimos devaluaciones abruptas que implicaron pérdidas de ahorro y de poder adquisitivo, que provocaron sobresaltos para los que no estaban en dólares y otras rupturas muy fuertes que tuvieron al dólar como protagonista. Argentina es el país del mundo que tuvo la mayor cantidad de corridas cambiarias, y con mayor frecuencia, a lo largo de la historia", afirmó.

Por otro lado, D'Atellis destacó que la estructura productiva argentina es "muy dependiente del dólar" en la formación de los precios. "Somos un país muy dependiente de los insumos importados para la producción local, con lo cual el traslado a precios de las devaluaciones es muy directo. La percepción de lo que pase con el dólar es muy sensible para todo el mundo, incluso aquel que no ahorra en dólares ni compra dólares, no porque le importe la especulación, sino porque quiere saber qué va a pasar con su poder adquisitivo porque se sabe que el traslado a precios es prácticamente automático", comentó.