Argentinos invierten u$s 500.000 en EE.UU. para tener Green Card

Desde el resultado de las elecciones PASO, hay un aluvión de consultas de argentinos para invertir en Estados Unidos, ya que con u$s 500.000 logran la Green Card, mientras desde noviembre la inversión subirá a u$s 900.000. Hasta aparecieron los estudios de abogados también porque hay mucha demanda y se requiere asesoramiento legal y de real estate al mismo tiempo.

“De 300 llamados mensuales de argentinos, prácticamente todos son de visas, mientras antes eran apenas cinco por mes”, dice Pablo Hoberman, CEO de Urbis Real Estate, una de las compañías de servicios inmobiliarios más grandes de los EE.UU. para el mercado latino.

La regulación indica que se debe invertir los u$s 500.000 durante cinco años manteniéndola inmovilzada y luego de ese período se devuelve. Es la condición de la Visa y los proyectos en los que se puede invertir deben ser aprobados por el gobierno, porque el objetivo es generar empleo: son proyectos nuevos que deben ser desarrrollados, no cualquier cosa aplica. El gobierno anunció que el monto subirá a u$s 900.000 a partir de noviembre para restringir el beneficio de la VISA E-B5, que aplica para el otorgamiento de la Green Card, diferente a la transitoria de empleo y residencia.

“Desde las PASO, en InterLatina estamos teniendo más interesados en las pasantías para profesionales en Estados Unidos, que si bien son una visa de intercambio pueden ser un buen punto de ingreso al mercado laboral. Tenemos oportunidades para el área de marketing, relaciones públicas, arquitectura, sistemas y administración de empresas. También un programa especial para docentes de español, cuya visa dura tres años y habilita a trabajar tanto al docente como a su conyugue”, advierte Verónica Ferreyra, managing director de InterLatina, cuya hija odontóloga está de novia con un estadounidense y ya está pensando en casarse para quedarse a vivir y trabajar allá.

“Vemos que una gran parte de la demanda de está asociada a lograr la residencia en los Estados Unidos. Antes el foco era poder invertir. Hoy el foco es cómo me resguardo y puedo tener la posibilidad de vivir en Estados Unidos en caso que las cosas empeoren”, señaló Hoberman.

Poner el dinero a resguardo de la crisis y pensar en green card

Muchas personas no conocen esa facilidad pero ya se volvió un tema recurrente en medianos y grandes inversores acostumbrados a ver a Florida como destino que de ser turístico puede pasar a ser de residencia permanente.

Los gastos de abogados no son menores, ya que pueden oscilar entre u$s 50.000 y u$s 70.000 para lograr esta facilidad. La ventaja que tiene este tipo de visas sobre las visas de trabajo tradicionales -además de ser estas últimas muy difíciles de conseguir porque hay que tener una empresa que emplee a la persona- es que este programa le otorga el Permiso de Residencia y Trabajo mientras que con la visas de trabajo (E-2) no se logra obtener el Permiso, la famosa Green Card. “Es decir que por una suma igual o superior a u$s 500.000 invertida por 5 años, cualquier persona obtiene la residencia para él y su familia: esposa e hijos", indica Hoberman.

Esto viene ocurriendo, por ejemplo, con muchos empresarios venezolanos que ven en esta facilidad la oportunidad de ingresar al mercado americano. Por supuesto, no es para todos, pero es un buen reaseguro que a muchos los hace dormir mejor si los tiempos empeoran en su país. Pasa con muchos empresarios de diferentes países de América Latina y ahora parece haberle tocado a la Argentina, donde el interés se disparó en las últimas semanas y las consultas son constantes.