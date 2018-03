Argentina ya promociona bono en francos suizos con vencimiento al 2020 

Argentina comenzó a promocionar en el mercado un bono en francos suizos con vencimiento en octubre del 2020 en un rango de rendimiento de 3,125 a 3,375%, de acuerdo a un agente de la operación.

Según informó el IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, el tamaño de la emisión de deuda aún no se determinó, pero se espera que la colocación se realice esta semana a través de los bancos BNP Paribas (Suiza), Credit Suisse y UBS.



La calificación soberana para el bono es de B3 (estable) por parte de Moody’s y B- (estable) por parte de S&P.

El comienzos del mes pasado, Caputo expresó que “de los u$s 3000 millones en títulos en otras divisas que había anunciado, entre u$s 1500 y u$s 2000 será en francos suizos” y el resto se evaluaría en yenes o euros.