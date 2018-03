Argentina emitirá más que Brasil, México, Perú y Colombia en 2015

El regreso de la Argentina a los mercados internacionales será tan grande que el país emitirá este año más bonos en dólares de los que colocó Brasil, México, Perú y Colombia juntos el año pasado.

Estos cuatro países inyectaron en el exterior u$s 15.396 millones en títulos, según datos de FyE Consult. Una cifra que bien podría superar el país este año, teniendo en cuenta que las necesidades de financiación del gobierno de Mauricio Macri parten de esta suma, sin tener en cuenta la emisión provincias y empresas.

El impacto que tendrá esta mega oferta de bonos argentinos en los mercados sugiere que el riesgo país se mantendrá en los niveles actuales, según especialistas consultados, una vez que se acuerde con los holdouts y la Argentina cure el default.

"Argentina no va a emitir al ritmo que lo hace cualquier país emergente, lo que va a generar una presión adicional en los mercados. Esto puede llevar a que el riesgo país no esté en los niveles que uno pensaba. Creo que la tasa va a estar más cerca del 7,5-8%, dependiendo del contexto internacional. De hecho el costo al que emitió la Provincia no fue bajo", dijo Hernán Hirsch, economista jefe FyE Consult.

En lo que va del año, Chile colocó u$s 2540 millones de bonos en el exterior a 10 años, en lo que fue la mayor operación de financiamiento del país desde que volvió a los mercados internacionales de deuda en 1990, con el objetivo de cubrir parte de su déficit fiscal.

La emisión en euros ofreció un rendimiento de un 1,96%, teniendo en cuenta que el país vecino tiene la mejor calificación de crédito soberano de América Latina.

A fines de febrero, Perú colocó un bono a 14 años por 1000 millones de euros con una tasa de 3,77%. Esta fue la segunda emisión en esa moneda en menos de cuatro meses, destinada a asegurar necesidades de financiamiento y extender la vida de su portafolio de deuda.

El viernes fue el turno de Brasil, que luego de haber perdido su calificación de grado de inversión, emitió un bono a 10 años al 6,12%, el costo más alto que paga el gigante sudamericano desde enero de 2009. En términos comparativos, el Bonar 2024 de más corta duración rinde 7,66% ya que las necesidades de ajuste macro y los requisitos de emisión de deuda de Argentina siguen siendo muy elevadas, explicó Alberto Ramos, director de Goldman Sachs para América Latina.

"El balance externo de Brasil es bastante fuerte, es decir, con alto nivel de reservas internacionales y deuda externa baja. Además, a pesar de haber perdido su grado de inversión, Brasil aún tiene una calificación más alta que la de Argentina. Ahora, en las tendencias actuales este país parece tener una historia de crédito mejor que Brasil", agregó Ramos.

Así, el problema de Argentina pareciera ser de corto plazo. Una vez curado el default, el país podría tener una calificación crediticia de "B" - mientras que Brasil mantiene una nota "BB" teniendo que emitir deuda en varios tramos, por un total de u$s 10.000 a u$s 15.000 millones.

Pero ningún país con una calificación de B entró en los mercados con esta cantidad de emisiones, así que el interrogante es cuanta prima puede ofrecer la Argentina para atraer suficiente demanda en los mercados, advirtió Siobhan Morden, jefe de estrategia para América Latina de Nomura.

"La discusión del precio actual está alrededor del 8% para los plazos de 10 años. Argentina va a estancarse con una nota B hasta que restablezca gradualmente los desequilibrios macro con un compromiso de disciplina fiscal tal vez en el año 2019", dijo Morden.