Argentina alcanzó un nuevo acuerdo con los fondos buitre por u$s 253 millones

El Gobierno argentino logró nuevos acuerdos con tenedores de bonos soberanos impagos por U$s 253 millones. Así lo confirmó hoy Daniel Pollack, el special master que media las negociaciones del acuerdo entre la República de Argentina y los tenedores de sus bonos en default, a través de un comunicado.

"La Argentina, el jueves y el viernes de la semana pasada, firmó acuerdos por un total aproximado de u$s 253 millones con numerosos tenedores de bonos en default, que incluyen tanto a instituciones como a individuos", dice el comunicado.

Según el mismo, el jueves la Argentina llegó a un acuerdo con el fondo Honero de Nueva York por un total de u$s 80 millones. En tanto, el viernes alcanzó un acuerdo con 35 clientes del fondo Stone Harbor Investment Partners por u$s 127 millones. Adicionalmente, ese mismo día, Argentina también acordó con 31 tenedores de bonos por aproximandamente u$s 46 millones.

Todos estos acuerdos están dentro de los términos de la propuesta publicada por la Argentina el 5 de febrero, pero podrán ser apelados por la Corte de Apelaciones el próximo miércoles 13 de abril.

"En calidad de special master, con la responsabilidad de presidir la conducción de las negociaciones del acuerdo, estoy muy satisfecho de que los tenedores del aproximadamente 90% de los bonos en litigio del Distrito Sur de Nueva York hayan alcanzo acuerdos con Argentina", dice Pollack al cierre del comunicado.