Aranguren y MSCI provocaron lunes negro en la Bolsa: caídas de hasta 15%

Una batería de noticias causó un lunes negro en la Bolsa, donde el Merval se derrumbó 8,3%, liderado por las caídas de Holcim, con 14,45%; Transportadora Gas del Norte, con 13,81%; Transener, con 12,28%; Banco Francés, 11,40%; Banco Macro, 11,04; y Banco Galicia, 9,41%. El desplazamiento del ministro Aranguren generó preocupación en las energéticas, mientras la suba de 5 puntos de los encajes provocó un llamado de atención en los bancos, sumado al rumor de que MSCI no reclasificará a Argentina como emergente, noticia que luego fue desmentida por MSCI.

Para Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, MSCI es la única luz de esperanza en el corto plazo en un clima de inversión con los ánimos por el piso: Con inversores que apostaron al peso y se hundieron como nunca, e incluso los que apostaron a los bonos en dólares vieron correr las perdidas sin freno en sus portafolios. Aunque lo del rumor de MSCI se desmintió, el golpe en los mercados lo genero igual. Los mercados odian la incertidumbre, es el peor enemigo, y eso es lo que está pasando ahora. Ni el presidente sabe para dónde vamos, es todo prueba y error".

Para Norberto Sosa, director de InvertirEnBolsa, a estos precios el mercado está descontando que la consulta de MSCI no reclasifica a la Argentina: "Si se observa el Merval en dólares, hoy los precios de mercado están por debajo del anuncio de junio del año pasado. Es difícil poder saber qué sucederá el miércoles, dado que los criterios de tamaño y liquidez de las empresas se cumple, así como también casi todos los criterios de accesibilidad a los mercados. No obstante, al igual que el año pasado, el resultado de la consulta podría argumentar que no se garantiza la estabilidad del marco institucional".

Otro tema es que el año pasado la economía estaba en pleno crecimiento, mientras que este año se han instalado expectativas recesivas y para Sosa es urgente que el BCRA pueda iniciar la baja de tasas para que el escenario de deterioro del nivel de actividad sea menos agudo.

Ramiro Marra, director de Bull Market, advierte que el mercado va a seguir mostrando volatilidad en las próximas jornadas: "Claramente los drivers que pueden cambiar la tendencia son el ingreso de los fondos del FMI y el ascenso a mercado emergente. Pudimos ver el impacto de rumores que empezaron a circular como lo de tarifas y la no reclasificación, lo cual es interesante porque todavía no se confirmaron y puede haber un efecto sorpresa. No sea cosa que en el mercado veamos en las próximas semanas el efecto mundialista, donde todos esperan que se den resultados y pasa otra cosa".

En rigor, Alejandro Henke, director de Proficio Investment, las medidas del BCRA van a generar que por un tiempo haya poca liquidez y las tasas estén más altas: "La idea es que las tasas bajen, pero con una suba en las tasas van a caer el precio de las las acciones".

Mariano Sardáns, CEO de FDI, descree que haya cambios en las reglas de juego en cuanto a las inversiones en energía luego del desplazamiento de Aranguren, ya que hay muchos millones en juego en el mercado de energéticas de oil & gas y renovables, además de ser inversiones de largo plazo de capital intensivo, amortizables a más de 20 años.