Apetito por dólares permitió a Hacienda renovar el 91% de las Letes que vencían hoy

En una jornada de definiciones, el Ministerio de Hacienda anunció que logró renovar casi todo el vencimiento de las Letras del Tesoro en dólares que licitaba hoy.

Según explicó la cartera de Dujovne en un comunicado, se adjudicaron u$s 716,6 millones, de los u$s 785 millones que vencían esta semana. El precio de corte fue de u$s 966, 27, lo que dio una tasa de 6,5%, medio punto más de lo que se había ofrecido como piso.

Con todo, el rendimiento de estas letras está en línea con lo que se paga en el mercado secundario, donde se consiguen con tasas de entre 6,5% y 6,7%.

Pese a la suba del dólar del martes, tras la salida de Caputo del BCRA, que encareció el costo de suscribir a estas letras en más de $1, la demanda de estas letras fue alta: se recibieron un total de 7.327 órdenes de compra para las letras que vencían el 12 de abril de 2019.

Como a este instrumento podía suscribirse tanto en pesos como en dólares, la lectura que puede hacerse es que el mercado espera que el tipo de cambio suba por encima de los $38,4 que incluía la comunicación A3500 del Banco Central de ayer en los próximos meses.