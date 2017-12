Edición Impresa LA TASA ES DE UN 7% PARA EL BONO LARGO Y 6,9% PARA EL CORTO

Apetito inversor por la Argentina: YPF levantó u$s 750 millones a 30 años al 7% La petrolera colocó en total u$s 1000 millones, distribuidos en u$s 750 millones en un bono a 30 años y u$s 250 millones con la reapertura de un bono a diez años