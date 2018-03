Aparecieron los importadores y el dólar saltó a $ 13,82

El dólar cambió la tendencia de las últimas ruedas y saltó 12 centavos a $ 13,82 para la venta en el promedio de las pizarras de la city porteña. En el mercado fue notoria la demanda de los importadores, que superó la oferta de billetes.

Pese a que el dólar oficial sigue por debajo de los $ 14, hoy el mercado cobró mayor trascendencia debido a que los montos operados aumentaron un 65% con respecto a los días anteriores.

“La demanda superó a las ofertas de exportadores, que vendían de a poco esperando que subiera la divisa y que especulaban para obtener mejor precio”, comentó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambio. El volumen total operado en cambios fue de u$s 358 millones, con u$s 192 millones en el Siopel y u$s 166 millones en el MEC.

Sin embargo, a esto también se agregaron los bancos que aprovecharon comprar futuros a fin de mes y vender contado, ya que la tasa era neutra para tomar pesos.

“Luego de varias jornadas con marcado predominio de la oferta de divisas surgió una corriente compradora que potenció la suba del tipo de cambio pero siempre en un escenario de marcada tranquilidad y sin turbulencias”, indicó otro cambista mayorista.

En este sentido desde una mesa mayorista opinaron: “Los precios del dólar reflejaron la avidez por recomponer posiciones y dolarizar algunos portafolios de inversión en un escenario que pareció iniciar un camino más acorde con la realidad internacional. Con poca dificultad el valor de la moneda norteamericana alcanzó los niveles de comienzos de la semana pasada pero todavía está lejos de los picos máximos de su cotización anotados en los primeros días del mes en curso”.

En el mercado de futuros entre bancos se operaron 86 millones, con muchos negocios cruzados y otros haciendo “roll-over” de Enero a $ 13,5825 a Febrero a $ 13,8500 y a Marzo a $ 14,1200 con tasas implícitas de cerca del 25% TNA.

En el segmento ROFEX se pactaron u$s 375 millones, con precios más altos que ayer, quedando Enero como el mes más operado con un 37% del total a $ 13,5800 y Febrero a $ 13,8550. El plazo más largo operado fue Junio a $ 14,98.