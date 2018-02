Anticipan que el BCRA no tocará la tasa para evitar presión cambiaria

En las mesas de los bancos no esperan sorpresas en la decisión de tasas de hoy. Los especialistas coinciden en que el Banco Central (BCRA) mantendrá sin cambios la tasa del centro del corredor de pases, en 27,25%. Según argumentan, cualquier movimiento de la autoridad monetaria presionaría aun más al peso, que se devaluó un 13,86% desde el primer día de diciembre.

"Creemos que el BCRA no hará modificaciones. Hay bastante volatilidad en el tipo de cambio y nos parece que no es momento para que vuelva a bajar la tasa. Además, en el fondo, los datos de inflación y las expectativas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) hacen que no sea consistente hacer una nueva baja", sintetizaron en la mesa de un banco de capitales extranjeros.

En efecto, las expectativas de inflación en el nivel general para 2018 subieron dos puntos en el último REM y se ubicaron en 19,4%. En ese sentido, Francisco Velasco, jefe de research de Banco Mariva, manifestó: "Esperamos que mantenga la tasa por efecto de la suba en las expectativas de inflación del REM. Hay un contexto global de muchísima volatilidad y el dólar está bajo presión. Si hubiera una nueva baja, eso empujaría más al tipo de cambio, lo que iría en contra de la lucha contra la inflación".

Por su parte, Hernán García, economista jefe de Banco Galicia, también se refirió al tipo de cambio y los precios. "Creemos que si el BCRA hiciera una nueva baja pondría más presión sobre el peso. Además, la inflación núcleo de enero estaría entre 1,8% y 2%. Al juntar todos esos factores, lo lógico sería que el BCRA muestre cautela y exprese en su comunicado que va a mantenerse en esa postura por un tiempo", afirmó.

Después de anunciar el cambio en las metas de inflación a fines de diciembre, el organismo que conduce Federico Sturzenegger relajó su política monetaria. El BCRA recortó 75 puntos básicos en cada una de las dos decisiones de tasas del mes de enero y llevó así su referencia de 28,75% a 27,25%.

"En términos reales, la tasa ha bajado bastante porque recortó 150 puntos mientras las expectativas de inflación subieron bastante. Me parece que el entorno inflacionario de los próximos 3 o 4 meses no da espacio para seguir relajando, más aun teniendo en cuenta que la política monetaria actúa con rezago y una nueva baja ahora podría generar un riesgo de mayor inflación en el segundo semestre", consideró Hernán García.

Como parte de su relajamiento monetario, el BCRA también fue bajando los rendimientos de las Lebac en el mercado secundario. Entre el anuncio del cambio en las metas de inflación y la licitación de letras de enero, los rendimientos cayeron entre 150 y 330 puntos, según los plazos. Después de ese reacomodamiento, no hubo mayores modificaciones. Por lo tanto, desde la consultora LSG, afirmaron que no esperan cambios en la decisión de hoy. "De continuar relajando la política monetaria (el BCRA) se enfrenta por lo menos a dos tensiones emparentadas: 1) dificultar aún más el cumplimiento de la ambiciosa meta de inflacionaria, hoy 4 puntos porcentuales por debajo de las expectativas del mercado; y 2) reducir las tasas internas en un contexto de suba de tasas internacionales (Fed, BCE) podría implicar una salida de capitales, mayor presión sobre el tipo de cambio y consecuentemente sobre la dinámica de los precios", explicó la economista Lucía Pezzarini.