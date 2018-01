Antes de su decisión de tasas, el Banco Central bajó 175 puntos la de Lebac

El Banco Central (BCRA) tendrá hoy su primera reunión de Consejo de Política Monetaria del año y, más importante aún, la primera después de la relajación de las metas de inflación anunciada el anteúltimo día hábil del año. Mientras operadores y analistas tratan de dilucidar cuál será la decisión de la entidad conducida por Federico Sturzenegger, la mayoría espera un recorte, las pistas que se pueden leer en el mercado secundario de Lebac marcan que la autoridad monetaria ya avaló bajas de tasas cortas de 175 puntos básicos y un recorte de 300 puntos básicos a las tasas más largas.

La de hoy va a ser una decisión cargada de política. Sturzenegger ya dio algún adelanto el 28 de diciembre, cuando tuvo que participar de la mesa en la que se anunció la relajación de las metas de inflación del 10% al 15%, para el año que viene. "Las tasas de interés que tenemos hoy están calibradas con la meta que teníamos hasta hoy, dijo en ese momento.

En esa línea, la mayoría de los operadores espera que hoy haya un recorte. Según un sondeo de Bloomberg, la mediana de las expectativas entre los consultados apunta a un recorte de 125 puntos básicos al centro del corredor de pases, hoy en 28,75%, por lo que pasaría a 27,50%.

Pero entre los 7 encuestados por la agencia de noticias financieras no hubo grandes acuerdos: hay previsiones de máxima que aspiran a una tasa sin cambios y de mínima que apuntan a un recorte de 150 puntos básicos. Algo de eso se notaba ayer entre los operadores locales.

"En la mesa no nos ponemos de acuerdo para predecir la decisión de mañana (por hoy)", admitió ayer un operador de un banco. "Es una baja de tasa difícil, porque va en contra de todo lo que señalizó el BCRA en estos dos años", agregó.

En contra porque sería una baja de tasa cuando las expectativas de inflación suben y se alejan de la nueva meta del 15% luego de la relajación de las metas y de las tasas de Lebac. De ahí que junto a quienes descartan una baja convivan en el mercado quienes, aunque apuestan por un recorte, no descartan que la tasa se quede estable como para mantener al menos en manos del BCRA la herramienta contra la inflación.

"A fin de mes Sturzenegger tiene una reunión con banqueros centrales, no sé de qué se va a disfrazar con un dato de inflación de diciembre del 3% y un recorte de tasa", bromeó un operador de fondos comunes.

En el mercado secundario de Lebac, mientras tanto, ayer la mesa de operaciones se mostró activa. Aunque no mostró una curva de tasas en pesos definida es decir, no hace sus propias ofertas para no definir en forma rígida a todos los vencimientos de Lebac, los operadores leen las preferencias del regulador por las ofertas que paga. La vieron pagar 27,20% a febrero, 26,90% a marzo, 26,60% a abril, 26,60$ a mayo, 26,30% a junio, 26,05% a julio, 25,85% a agosto y 25,50% a septiembre.

"Las tasas ya bajaron el día en que se anunció el cambio de metas, lo de mañana (por hoy) es un formalismo", dijeron en el mismo fondo.