Antes de las elecciones, el Merval prolongó su racha positiva

Los papeles de Distribuidora de Gas Cuyana crecieron 5,38 por ciento, a 34,25 pesos cada uno y lideraron las subas dentro del Merval, que prolongó su racha positiva antes de las elecciones del próximo domingo al subir 0,84%, hasta situarse en las 27.030,26 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Holcim (4,03%), Pampa Energía (3,45%), y Central Costanera (3,44%).

El total negociado en acciones ascendió a 955.638.554 pesos, con un balance de 48 papeles en alza, 35 en baja, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 ascendió 0,01%, el Descuento en dólares perdió 0,51%, el Descuento en pesos bajó 0,25%, el NF18 retrocedió 1,21%, el Par en dólares cedió 0,95%, el Par en pesos cayó 1,73%, el PR13 se contrajo 0,26%, y el PR15 se valorizó 0,60%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) descendió 1,07% ($ 194,90), el TVPE (en euros) saltó 0,43% ($ 236), el TVPP (en pesos) se hundió 3,10% ($ 12,50), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se depreció 3,38% ($ 200), y el TVPY (regido por la ley Nueva York, canje 2010) creció 1,44% ($ 212).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyeron la semana en terreno positivo.

En ese contexto, los papeles de Pampa Energía saltaron 3,23%, a 66,46 dólares cada uno, y lideraron las alzas.

Las otras subas más importantes las registraron los ADRs de Ternium (2,25%, u$s 31,82), Petrobras Argentina (0,95%, u$s 12,78), y Francés (0,94%, u$s 21,58).