Ante posible acuerdo con el FMI, cede presión sobre el dólar y cae a $ 25,46

Las expectativas por un acuerdo entre el Gobierno y el FMI volvieron a contener la evolución del dólar frente al peso, en un contexto internacional en el que la moneda de Estados Unidos también perdió fuerza. Ayer, en el mercado mayorista, el tipo de cambio cayó seis centavos, hasta $ 24,90, la tercera baja consecutiva, mientras que el precio promedio de venta de las pizarras perdió 8 centavos y quedó en $ 25,46.

Desde que trascendió que existe un avance concreto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que podría implicar que se conozcan pronto las condiciones y el monto, que cedió la presión sobre el dólar. Asimismo, el mercado recibe con entusiasmo las conversaciones entre el Gobierno y China por un swap cambiario.

"Daría la sensación que el mercado ya está descontando que va a salir todo bien con el FMI, que va a entrar plata tanto del Fondo como otros organismos. Además hubo ingresos por el lado de los bonos, dólares que ya habían aparecido ayer (por el martes) y la demanda se empezó a cortar. Creo que cuando se confirmen todas las noticias el mercado va a terminar la tendencia alcista", dijo Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios.

Desde ABC Mercado de Cambios, también le atribuyeron la baja del dólar a las altas tasas de interés, "que pasaron a ocupar el primer lugar de los operadores, que siempre buscan los mejores rendimientos".

Además, cabe resaltar que más allá de mantener vigente la ficha de venta por u$s 5000 millones a $ 25, el Banco Central (BCRA) vendió futuros por un monto de u$s 123 millones, lo que descomprimió al mercado de contado

Por su parte, si bien ayer no vendió el Banco Nación, fuentes del mercado estiman que acumula ventas por alrededor de u$s 1.700 millones en la última semana, fondos que son prevenientes del Tesoro. De esta manera, el BCRA no tuvo que desprenderse de sus reservas para contener la escalada del dólar.

El volumen total operado bajó un 6% respecto del martes: se operaron u$s 663 millones, una cifra muy inferior a los entre u$s 1200 y u$s 1700 millones que se movieron durante la corrida cambiaria, pero más acorde al monto que acostumbra tener este mercado en épocas de calma.

En el año el peso llegó a acumula una depreciación del 25%, sin embargo hoy el porcentaje se achicó a 23%.

La tendencia bajista también se trasladó al mercado informal, donde el blue se ofreció a $ 25,55, 35 centavos menos que en la víspera.

En cuanto al contexto internacional, el índice que compara al dólar con otras moneda cayó 0,3%, a 93,623 puntos. En especial, trastabilló ante el euro debido a que se especula con que el Banco Central Europeo retire su programa de estímulos a fin de año.