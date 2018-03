Anses planea vender acciones de empresas cotizantes en Bolsa

"Es un absurdo tener acciones inmovilizadas, cuando la esencia de un fondo de pensión es la movilidad", le explicaron desde el sector privado al presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra.

En rigor, la CNV será el organismo técnico que instrumentará la venta de acciones de la Anses del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El tema es que se debe hacer por ley, por lo tanto la medida debe tener apoyo político.

Por lo pronto terceras líneas de Anses, gente más bien técnica que política, estuvieron haciendo consultas en Siderar para una hipotética oferta de recompra de acciones con resultados no asignado o excedentes de liquidez por asignar. Y lo mismo le ofrecieron al Grupo Financiero Galicia, mientras Telecom ya dio el primer paso con el lanzamiento de una OPA.

Anses primero desarmaría empresas donde es más fácil conseguir compradores, por ejemplo las de mayor capitalización y con abultada liquidez local, bancos e incluso YPF. Luego, iría desarmando lentamente los demás papeles, como San Miguel, Consultatio, Mirgor y Comercial del Plata, desarmando posición contra aumento de la ponderación en el índice Merval, lo que demandará entregar nominales a los fondos comunes para adecuarse a las nuevas ponderaciones.

La idea sería vender a mayoristas las de mayor capitalización como recompra de acciones, y vender las de menor capitalización mediante suba de ponderación en el Merval.

En la City sostienen que hay algunos fondos muy activos hablando con empresas que resurgieron para ofrecer comprar paquetes accionarios y así aumentar la ponderación en el Merval para que el sector petrolero no monopolice tanta ponderación en los fondos. Además, si alguno quiere salir a ofrecer acciones en Nueva York, necesita tener una ponderación alta en el Merval y que la tengan muchos fondos comunes en cartera locales. Es el caso de Consultatio, que acordó aumentar la ponderación en el Merval vendiendo acciones a los fondos, para así entrar al Merval porque quiere hacer cotizar a Consultatio en el exterior. "Las empresas no quieren tener al Anses, porque saben que la oposición haría como los K, de apretar empresas vía Anses; además, vender la participación sería una muestra de dejar de intervenir en empresas", advierten en el sector.

"Van a tratar de inflar a Siderar, bancos e incluso YPF para luego, cuando salga la ley, comenzar a desprenderse del papel y cobrar más por esas acciones. Se viene una fuerte puja entre los fondos actuales, los que esperan entrar y los nominales del Anses, que va a generar competencia para ofertar a fondos de afuera o al controlante interno. Paolo Rocca cuatro veces le pidió a Néstor y a Cristina que le pusieran precio a las acciones de Siderar para recomprarlas", revelen en las mesas.

Hay más de 20 fondos agresivos del exterior entrando de a poco en Argentina: la sensación más nítida es cuando un papel ilíquido que por día operaba $ 50.000, en un día y con alzas del 5% operaban más de $ 5 millones. El presidente de la Bolsa, Adelmo Gabbi, pronosticó que, luego del pago a los holdouts, "el país dejará de ser un mercado fronterizo y, al abandonar esa categoría, entrarán al país u$s 30.000 millones por año".

El titular de Anses, Emilio Basavilbaso, delegó la instrumentación de la venta de las acciones en el ex Goldman Sachs Luis Blaquier (sobrino de Carlos, presidente de Ledesma), quien dirige el FGS. Lo secunda como director general de Operaciones del fondo el ex Deutsche Bank Matías Tamburini, quien trabajó en el gigante alemán (hoy yéndose de la Argentina) con el secretario de Finanzas, Luis Caputo.

La venta debería ser por oferta pública abierta con bancos intervienientes que, previa licitación, se encarguen por grupos de acciones para la venta al publico minorista, a fondos y ultimo los grupos de control. Lo más transparente es que se licite como un IPO y la pueda comprar todo el mundo, así hay más free float, con fondos extranjeros que estarían interesados.