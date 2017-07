Andes Energía trepa 3,1%, pero el Merval quiebra su racha positiva

Luego de anunciar su fusión con la Petrolera El Trébol (PETSA) -subsidiaria en la Argentina de la suiza Mercuria-, los papeles de Andes Energía -que habían sido suspendidos mientras se cerraba este acuerdo- trepan 3,16%, a $ 14,70 cada acción dentro del panel general de la Bolsa de Comercio.

La nueva empresa que se creará con la fusión será Phoenix Global Resources, que tendrá fuerte presencia en las cuencas más prolíficas de petróleo convencional y no convencional del país.

Por otro lado, el Merval retrocede 0,10 por ciento a media rueda, y quiebra una racha positiva de tres subas consecutivas, hasta situarse en las 21.477,77 unidades.

Dentro del panel líder las bajas más importantes las registran Transener (4,45%), Autopistas del Sol (3,05%), y Distribuidora de Gas Cuyana (2,82%).

El total negociado en acciones asciende a 154.588.374 pesos, con un balance de 38 papeles en baja, 28 en alza, y 11 sin registrar cambios en su cotización.

Entre los bonos, el AN18 sube 0,79%, el AY24 crece 0,85%, el Descuento en dólares asciende 0,26%, el Descuento en pesos resta 0,16%, el Par en dólares cae 0,78%, el Par en pesos se hunde 3,56%, y el PR13 baja 0,25%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares) desciende 0,96% ($ 154), y el TVPP salta 1,06% ($ 9,50).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia bajista a media rueda.

En ese contexto, los papeles de Cresud pierden 2,24%, hasta los u$s 17,89 cada uno y lideran las bajas.

Las otras caídas más importantes las registran Edenor (2,05%, u$s 30,52), Francés (1,56%, u$s 15,50), y TGS (1,40%, u$s 14,78).

Como contrapartida, retroceden los ADRs de Irsa Propiedades Comerciales (2,78%, u$s 55,50), Ternium (2,52%, u$s 30,86), e YPF (1,37%, u$s 20,26).