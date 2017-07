Andes Energía subió 5,56% pero igual el Merval quebró su racha positiva

Luego de anunciar su fusión con la Petrolera El Trébol (PETSA) -subsidiaria en la Argentina de la suiza Mercuria-, los papeles de Andes Energía treparon 5,96%, a $ 15,10 cada acción, dentro del panel general de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La nueva empresa que se creará con la fusión será Phoenix Global Resources, que tendrá fuerte presencia en las cuencas más prolíficas de petróleo convencional y no convencional del país.

El Merval, el principal indicador de la Bolsa porteña, quebró una racha de tres subas consecutivas al perder 0,81 por ciento, hasta situarse en las 21.325,11 unidades.

Dentro del panel líder las bajas más importantes las registraron Transener (5,75%), Agrometal (4,95%), y Autopistas del Sol (4,74%).

El total negociado en acciones ascendió a 359.132.006 pesos, con un balance de 48 papeles en baja, 26 en alza, y 11 sin registrar cambios en su cotización.

Entre los bonos, el AN18 ganó 0,79%, el AY24 subió 0,08%, el Descuento en dólares descendió 0,44%, el Descuento en pesos restó 0,13%, el Par en dólares cayó 1,22%, el Par en pesos se hundió 1,71%, el PR13 bajó 0,13%, y el PR15 avanzó 0,41%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares) cedió 0,96% ($ 154), el TVPE (en euros) retrocedió 0,53% ($ 187), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se contrajo 4,85% ($ 157).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la rueda con tendencia negativa.

En ese contexto, los papeles de Galicia perdieron 1,73%, hasta los u$s 38,08 cada uno y lideran las bajas.

Las otras caídas más importantes las registran Francés (1,59%, u$s 15,50), Cresud (1,48%, u$s 18,03), y Edenor (1,48%, u$s 30,70).

Como contrapartida, avanzaron los ADRs de Ternium (3,19%, u$s 31,06), YPF (1,25%, u$s 20,24), y Globant (1,23%, u$s 45,91).