Analizan reabrir la semana próxima los locales de cobranzas extrabancarias

El Banco Central podría autorizar la reapertura la semana próxima, bajo medidas sanitarias especiales, de los locales de cobranzas extrabancarias, los que se encuentran cerrados por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio adoptadas para enfrentar la pandemia del coronavirus .



En su reunión de directorio de hoy, el organismo monetario analizará la propuesta del sector para reabrir gran parte de los puntos de atención que permanecen cerrados por no estar contemplados hasta ahora entre las actividades esenciales, lo que provocó importantes colas en los locales que sí permanecen abiertos debido a que están comprendidos en otros rubros y cuentan con la correspondiente autorización.



"Estuvimos trabajando para armar los protocolos, la forma en que trabajaríamos en lo que es sanidad, hicimos una propuesta y mañana en la reunión de Directorio (del BCRA) se definiría la posibilidad de si la semana que viene estaremos trabajando", afirmó ayer a Télam el gerente general de Gire (Rapipago), Gustavo Gómez.



Gómez, también presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (Caeceis), dijo que "hay casi 20 mil sucursales y, aunque no podemos asegurar que todos los comerciantes abran, vemos que hay un gran interés porque muchas familias viven de ésto, además del rol social que tiene atender millones de personas que quieren pagar sus facturas".



Tras admitir que "sólo 25% o 30% de las redes está funcionando, y la mitad de ellas sólo con efectivo, lo que explica las colas que salen en las noticias", el ejecutivo estimó que "se va a llegar bastante rápido a un 70% y en una o dos semanas se irá habilitando el resto".



La propuesta del sector es "atender con prioridad los días según la terminación del documento y ver si no se saturan las sucursales; cuidar el espacio, la distancia del personal, habilitar menos cajas, exigir el lavado de manos permanente", detalló Gómez.



"Hoy la prioridad es atender a esas personas que están haciendo colas enormes y después ver el impacto en el negocio", afirmó, y completó: "Estamos trabajando también en propuestas digitales, billeteras digitales o aplicaciones de pago con tarjetas, pero son para una población que no es el típico de estas redes, cerca de 15 millones de personas, que se maneja en efectivo".



Por su parte, Maximiliano Babino, gerente general de Pago Fácil y Western Union, explicó a Télam que plantearon al Banco Central que "si operamos con una mayor cantidad de locales, en esta 'nueva normalidad' de gestión administrada de volúmenes, cuidando la salud de clientes y empleados, vamos a poder sacar la presión que hay sobre el sistema bancario y los pocos locales abiertos".



Según el también vicepresidente de la Caeceis, plantearon a la ANSeS y algunos ministerios la posibilidad de "pagar jubilaciones y subsidios, sin costo", para que no se limite a los bancos. En este sentido, puso como ejemplo que el banco más grande del país, el Nación, solo posee 650 sucursales.



Y recordó que en 1.500 puntos de la red además se puede realizar el retiro de efecto con tarjeta de débito, lo que permitiría a muchos clientes no tener que ir a cajeros automáticos de los bancos.



En otro orden, recordó que hay 10.000 argentinos varados en el exterior sin dinero, por lo que la reapertura de los locales permitiría enviarles fondos; o que las 500.000 personas que reciben remesas desde el exterior puedan volver a hacerlo.



En los últimos días, en diversas localidades del Gran Buenos Aires y del interior del país se registraron importantes colas de personas con bajo grado de bancarización con la intención de pagar servicios públicos e impuestos.



A principios de semana, en Jujuy fueron habilitados algunos locales de tarjetas de crédito y de las redes de cobranza Rapipago y Pago Fácil, para que las personas mayores abonen sus facturas de servicios en efectivo, informó a Télam Guillermo Siri, integrante del Comité Operativo de Emergencias provincial (COE), que aclaró, no obstante, que se realizan operativos con fuerzas de seguridad para garantizar que se respeten "las distancias".



Provincia por provincia

Por su parte, el gobierno del Chubut habilitó el pago presencial según terminación de número de DNI en locales de cobro de servicios, ante las dificultades que expone una franja de la población para acceder a los sistemas electrónicos.



En Mendoza, desde la Secretaría de Servicios Públicos enviaron instructivos para operar y pagar cuentas online, así como realizar trámites, consultas y reclamos: "Los bancos están operativos con ciertas restricciones y la apertura de más locales de pago depende del gobierno de la Nación", informaron hoy.



En tanto, el gobierno de Catamarca anunció ayer que estudia implementar un sistema de pagos de servicios por teléfono, debido al gran número de personas que llenaron las sucursales de pago de servicios en los últimos días.