Analistas prevén que bonos argentinos sigan pagando como si tuvieran menos nota

La calificadora Fitch mantuvo la calificación de los títulos de deuda argentinos en B, pero pasó la perspectiva a negativa desde estable por una actividad económica más débil, perspectivas inciertas de reducción del déficit y financiamiento del mercado a medida que se agotan los fondos del Fondo Monetario Internacional, sumado a un riesgo para la sostenibilidad de la deuda soberana.

Haciendo un balance de mediano plazo se observa que la fuerte caída de los bonos argentinos en los últimos meses empujó a la deuda a tener los mayores rendimientos dentro de su grupo de calificación crediticia, que actualmente se sitúa en B.

Las tasas de los bonos argentinos se equiparan a bonos con calificación CCC, es decir, entre dos y tres escalones más abajo. Generalmente, la categoría de CCC es considerada altamente especulativa y con riesgos elevados de crédito.

Actualmente se evidencia una incongruencia en el mercado en el sentido de que los rendimientos de los bonos argentinos corresponden a una calificación crediticia peor que la actual.

Dicha incongruencia se resuelve o bien con una baja de calificación o bien con una suba de los bonos para hacer bajar los rendimientos de la deuda. Los analistas del mercado esperan que se mantenga ese desarbitraje debido al proceso de restructuración económica, sumado a los factores de riesgo electoral de cara a 2019.

Posibles mejoras en casi todos los pilares de la calificación

En un informe elaborado por los analistas de Delphos Investment señalan que, hacia 2020 podría esperarse una mejora en todos los pilares de calificación excepto finanzas públicas.

“El puntaje final continuaría por debajo del promedio de calificación B y creemos que las perspectivas económicas actuales no habilitan un repricing mejor a B en los próximos dos años. Sin embargo, una recuperación del apetito por riesgo global podría favorecer una convergencia entre spreads B y B+ junto con una compresión del spread de emisores B respecto de emisores con mejor calificación crediticia hacia los niveles de 2017”, apuntaron en el reporte.

El impacto del acuerdo con el FMI

Los analistas de Grupo SBS consideran que el mercado todavía está evaluando el impacto del nuevo acuerdo con el FMI y los cambios de política monetaria, aunque la primera reacción de los activos argentinos luce favorable.

“Se destaca la fuerte apreciación del peso y cierta compresión del riesgo país, con la deuda soberana de muy corto plazo mostrando una sensible mejoría que anticipa menores riesgos de liquidez. Por lo tanto, incluso cuando alguna de las agencias de calificación crediticia pueda tener a Argentina en 'outlook negativo', pareciera lógico esperar un tiempo más para evaluar de manera más contundente la reacción de los inversores a las medidas anunciadas recientemente”, apuntaron.

El diferencial de tasa debería mantenerse

Con una visión similar, Francisco Velasco, head de research de Banco Mariva no ve que este escenario de cierta inconsistencia entre los retornos de los bonos y la calificación se vaya a corregir vía fuerte compresión de spreads.

“La calificadora S&P, por ejemplo, tienen a Argentina en credit watch negativo y hacia fin de año deberían resolver si van a rebajar la calificación crediticia. Aun así, todo indicaría que el diferencial de tasa entre lo que debería rendir Argentina (acorde a su calificación actual) y los rendimientos que muestran hoy en día los bonos locales, se debería en parte mantener hacia adelante”.

Desde Banco Mariva esperan que se mantenga un diferencial entre los retornos actuales de los bonos y lo que debería rendir Argentina en relación a su calificación ya que el país actualmente no puede volver a los mercados de capitales todavía, sumado a que se encuentra en un proceso de acomodar sus inconsistencias macroeconómicas y en las puertas de una elección presidencial que agrega incertidumbre política”

Velasco entiende que la Argentina esta barata en relación a la calificación crediticia que tiene pero le ve ciertas limitaciones. “Vemos que hay potencial de compresión de spreads pero no vemos que los rendimientos puedan volver a ser los niveles que evidenciábamos a comienzo de año debido a los factores de riesgo latentes que existen actualmente en el ámbito local”, sostuvo.

Ni menor calificación ni compresión de spread

Por ultimo, el análisis de Velasco es también compartido por Juan Manuel Pazos, head de estrategia de Puente, quien no espera que venga ni un recorte de la calificación ni una compresión significativa de la prima de riesgo Argentina.

“Hay mucha incertidumbre electoral para ello. Argentina tiene casi u$s 25.000 millones de necesidades de financiamiento no cubiertas por el programa del FMI en 2020 que va a haber que salir a recaudar en el mercado. Lógicamente el escenario para colocar esa cantidad de deuda no es el mismo depende quien gane el año que viene", apuntó Pazos.

"Adicionalmente -agregó-, creemos que la meta de déficit primario cero para 2019 no va a ser sencilla de cumplir, agregando una prima de riesgo de ejecución al acuerdo con el FMI".