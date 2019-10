Analistas no esperan un nuevo derrumbe del mercado si Fernández gana el 27 de octubre

Los mercados tienden a incorporar a precios un escenario a futuro tanto de variables económicas como políticas. En las primarias de agosto, esas expectativas se chocaron con la realidad y el índice local perdió 48% en dólares en un día. Por eso, aunque el 27 de octubre se repita el mismo resultado, para analistas no debería reiterarse el derrumbe.

Para analistas y operadores, hoy, la victoria de Fernández es el escenario más probable, por lo que no creen que afecte a los precios. El volumen de esa victoria y las definiciones de política que surjan ese día, sin embargo, sí tienen chances de mover el amperímetro.

"Yo creo que está descontado en un 70% aproximadamente un triunfo de Fernández en primera vuelta. Si gana de manera contundente, con más el 50% de votos, creo que hay margen para una caída adicional de precios y presión sobre el dólar", opinó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones. En la misma línea, agregó: "Si es más equilibrado, entonces podríamos ver cierta moderación en las cotizaciones".

Para José Ignacio Bano, gerente de Asesoramiento Financiero de InvertirOnline.com, los precios marcan una victoria de Alberto Fernández: "La sorpresa fuerte llegó en las PASO, eso marcó un nivel de precios el lunes apenas abrieron los mercados y desde ese momento no vimos recuperación ni en acciones ni en bonos. Mi lectura es que lo que se creyó que pasaría ese lunes 12 de agosto es lo mismo que se cree ahora".

Por su parte, Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversiones.com, sostuvo que "siempre hay espacio para caer más abajo", y destacó que todo dependerá "de la ideas que traiga consigo, si son muy pro Venezuela, aun no hemos visto nada en cuanto a caídas".

En términos técnicos, el S&P Merval medido en dólares hizo piso en torno a los u$s 350 a principios de septiembre. Ayer rondó los u$s 460.

"Algunos hablan de un piso en la zona de u$s 200 y u$s 250, estrictamente por análisis técnico. Tengo mis reservas allí, aunque nada puede descartarse. El piso post PASO fue de u$s 353, pero la historia reciente muestra que hay niveles de u$s 250 del Merval e incluso menos en 2002", comentó al respecto Martínez Burzaco.

"El S&P Merval vale lo mismo que en 2012 y 2013 y un 53% menos que el promedio durante la gestión de Macri. Si bien las empresas argentinas se abarataron en términos de valuaciones, todavía es prematuro afirmar que encontraron un piso. Aunque los contextos son diferentes, vale recordar que tras la salida de la convertibilidad, el equity recién encontró un piso en junio de 2002, de u$s 75", dijo Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital.

Para finalizar, Persichini subrayó que "descifrar al candidato del Frente de Todos parece una tarea imposible debido a la ambigüedad de su mensaje en materia económica, mientras tanto, "los activos incorporaron pesimismo".