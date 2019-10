Analistas esperan poca reinversión en el Bonar 20 tras el pago del cupón

El Bonar 2020 pagará u$s 118 millones, correspondientes al cupón de u$s 4 por cada u$s 100 de valor nominal. Se trata de un bono muy elegido por los inversores argentinos dada su corto vencimiento. Las opciones que tendrá el inversor una vez que cobre el cupón es tanto reinvertir el cupón en el mismo bono, comprar nuevos bonos argentinos para diversificar la cartera o cobrar los dólares y dejarlos en cash. Analistas se muestran escépticos respecto de la opción de reinversión y esperan que los inversores opten por cobrar el cupon y quedarse con los billetes.

El Bonar 2020 muestra una baja en 55% en lo que va del año. Si bien el bono ya venía cayendo fuertemente desde comienzo de 2018, el mismo quedó muy golpeado tras el sorpresivo resultado de las Elecciones PASO. Desde allí, el riesgo de reestructuración de la deuda se incrementó, haciendo que la inversión en bonos locales conlleve riesgos mucho mayores de lo que lo mostraban en el pasado.

Una vez que cobren el cupón, los inversores deberán optar por reinvertir el mismo en el Bonar 2020, reinvertirlo en otro bono argentino o bien quedarse con los billetes.

Martín Saud, Senior Trader en Balanz resalta que, si bien los bonos lucen baratos de cara a la reestructuración, los riesgos siguen siendo elevados haciendo que la decisión optima sea poco clara.

“Considerando el escenario de reestructuración que contemplamos nosotros, desde Balanz vemos que los bonos están baratos en estos niveles. Pero a su vez es una incógnita saber qué es lo más conveniente de cara al pago de cupón del Bonar 2020, ya que el panorama no está para nada claro. Por un lado, los bonos están baratos, pero por otro el riesgo es muy grande, ya que no se sabe cómo ni cuándo se realizará la reestructuración. Contemplando esto, entendemos que la mayoría de los tenedores terminará quedándose en cash”, anticipó Saud.

Por su parte, Alejandro Kowalczuk, head portfolio manager de Argenfunds, considera que, mientras no existan restricciones en cuanto al cobro en divisa de los bonos soberanos en dólares ley local, la recomendación es mantener la posición afuera.

“Nuestra recomendación es de hacerse de los dólares e invertir directamente en activos off shore. Aquellos que mantienen la posición local, la alternativa conservadora es mantener el cash y para aquellos menos aversos al riesgo y que prefieran mantener la posición en el mismo asset class, podrían rollearlo pero contra la parte más larga de la curva y ley extranjera”, explicó Kowalczuk.

Entre los bonos ley extranjera que menciona el especialista se destacan el DICY y PARY y, para el portfolio manager de Argenfunds, se trata de una alternativa interesante para salir en parte del riesgo legislación local.

La inversión en activos argentinos, por mas corto que sea su vencimiento, probó que no son aptos para inversores conservadroes. De esta manera, el cobro del cupón y la reinversión del mismo en el Bonar 20 sería una estrategia solo aplicable para perfiles agresivos.

Asi lo entiende Francisco Mattig, analista de estrategia de Consultatio Investments y quien considera que antes de recomprar bonos con el cupon del Bonar20, actualmente lucen mejores opciones con otros bonos.

“La reinversión del cupon es para para perfiles agresivos, y ante ese contexto, hoy preferiríamos recomendar el bono Dual AF20. El AF20 tiene un upside de 40% en dólares si asumimos brecha de 100%. Para aquel que cree en la tesis de que no hay default, es la mejor alternativa”, sostuvo Mattig.

Las dudas naturales que tienen los inversores a la hora de definir si reinvertir o no los cupones del Bonar 20 así como para la compra de cualquier instrumento de deuda local tiene que ver con la dinámica de perdida de confianza en los últimos años, sumado a las dudas relacionadas con el programa financiero y la merma de reservas en los últimos meses.

“El programa financiero de este año del gobierno no está cerrado. La parte en dólares si, pero en pesos no. Al plantear un escenario sobre la dinámica que tendrán las reservas y proyectar hasta cuándo se podría pagar deuda sin entrar en default, nos da que en (un escenario pesimista) llegaría hasta abril. Es justo cuando paga de vuelta el otro cupón el AO20. A su vez, la amortización es en octubre asique en ese bono en particular se muestra bastante riesgoso, sumado a que, al estar en ley local el inversor estará sujeto a un posible reperfilamiento o canje en dos etapas”, dijo Mattig.