Analistas advierten sobre el destino que les dará el Gobierno a las emisiones de deuda

En las últimas horas, el juez Griesa levantó las medidas cautelares que le impedían a la Argentina pagar su deuda reestructurada. Se trató de una decisión ‘incompleta’ porque el país necesita hacer efectiva la oferta a los fondos buitre; en otras palabras, pagar en efectivo. La clausura del litigio con los holdouts traerá para el Gobierno la posibilidad de acceder al mercado financiero internacional, lo que constituye la estrategia central desde el punto de vista económico. En rigor, deberá salir al mercado para cancelar esa deuda.

“Sin financiamiento internacional y casi sin posibilidad de financiarse a nivel doméstico, la apuesta es a conseguir recursos para compensar una parte del déficit fiscal primario de casi 4% del PBI y ponerle ciertos límites a la emisión monetaria, si bien habrá que ser cauteloso en cómo se utiliza ese endeudamiento”, señaló Andrés Mendez, analista de la consultora AMF.

El dato es éste: el descenso de la percepción de riesgo por parte de los inversores ha colocado a la Argentina por debajo del riesgo país de Brasil y apenas por encima del promedio de la región. Esto, que significará una ventaja financiera con respecto a la situación previa en la que se encontraba el país ante una eventual emisión de deuda, también podría dificultar la salida al mercado ya que hoy los rendimientos teóricos de la Argentina no deberían estar tan alejados de los del resto de la región, es decir, los bonos locales pasarían a pagar tasas en dólares no demasiado distintas que las de México, Brasil o Chile. Esto es así porque además de experimentar fuertes retrocesos en materia de actividad económica, muchos emisores regionales soberanos no pueden ostentar una situación de superávit fiscal y registran incluso salida de capitales de sus países.

El índice elaborado por el JP Morgan, que mide la diferencia de tasa que pagan los bonos en dólares de países contra los del Tesoro de Estados Unidos, en el caso de la Argentina marca un descenso de casi 40% en 2015, si bien tuvo leves repuntes en 2016 para cerrar ayer en los 455 puntos, treinta puntos menos que Brasil y bastante lejos todavía de México (248 pb), Perú (245), Uruguay (288) y Colombia (352). Ucrania, Venezuela y Ecuador se ubicar por encima de la Argentina.

En la City, la pregunta que gana lugar es cuánto crédito podrá tomar la Argentina, a qué plazos y bajo qué costo financiero. También señalan que será importante la definición del timing ya que afectará la dinámica del mercado cambiario: el ingreso de capitales puede calmar las presiones cambiarias observadas en las últimas semanas. Pero sobre todo, el debate parece haber avanzado a qué calidad de recursos piensa conseguir el Gobierno.

“El gobierno deberá priorizar la captación de divisas a través de fuentes que no busquen capitalizar altas tasas de interés, sino la consecución de programas de infraestructura y ayuda social, fundamentalmente vía crédito con organismos internacionales (a menor tasa y plazos más largos, con la posibilidad de refinanciamiento)”; señalaron en la consultora Ecolatina. “Asimismo, sería deseable que el Ejecutivo incentive la Inversión Extranjera Directa (IED) y acote el ingreso de capitales especulativos (generan volatilidad y potencial dependencia)”, agregaron.

Un reporte de la firma sostiene que de no tomarse este camino, el riesgo que existe es cubrir persistentemente con deuda las falencias (déficits) domésticas. “El problema es que más tarde o más temprano, un evento (externo o interno) reduce el financiamiento haciendo insostenible el esquema, cayendo en la dinámica típica de ciclos de stop & go. Por ello, si los préstamos son utilizados para morigerar los costos de la transición, deberá luego complementarse con otras medidas para evitar un excesivo incremento de la carga financiera”, sostiene.

Esto es así porque, en opinión de los analistas, aunque el principal activo de la economía argentina es el bajo endeudamiento como porcentaje del PBI (especialmente externo), en tiempos de alta liquidez mundial exacerbar la colocación de deuda suele ser una “tentación” difícil de contener en el corto plazo. Para Ecolatina, en ese punto radicará la pericia del gobierno para sentar las bases de un crecimiento sustentable, o volver a caer en una fiesta de endeudamiento con los consecuentes riesgos de generar una nueva crisis.

Según la consultora, en los últimos años la IED se ha visto fuertemente afectada por el cepo cambiario, tanto en monto (el flujo pasó de u$s 11.000 millones en 2011 a u$s 6000 millones en 2014) como en calidad. En este sentido, siete de cada diez dólares de la IED se compone de reinversión de utilidades dada la imposibilidad de los últimos años de remitirlos al exterior por las restricciones impuestas, mientras que los aportes genuinos pasaron a constituir sólo el 30% restante. “Como resultado de este fenómeno, Argentina se encuentra actualmente en el quinto puesto como receptor de IED dentro de la región, luego de haber alcanzado el tercer lugar en 2012”, sostienen en Ecolatina.