Amplían la oferta de ONs y fideicomisos: quiénes emiten esta semana

En sintonía con el aluvión -en pleno parate económico- de colocaciones de deuda, Cresud anunció que el miércoles se abre la licitación por Obligaciones Negociables (ON). También se difundieron la información sobre Fideicomisos financieros de Cencosud y Frávega.

Así, las compañias tratan de captar la liquidez de la plaza porteña, en medio de un contexto de fuerte emisión del Banco Central (BCRA).

En el mercado saben que el apetito de los inversores es principalmente por las ON que pagan dollar linked, de hecho, las últimas emisiones se hicieron a tasa cero. "Se las llevaron puestas", comentaron días atrás desde la plaza porteña.

Es que hay expectativas de devaluación para el segundo semestre del año. Esta misma percepción es la que tiene el propio BCRA, ya que su presidente, Miguel Pesce, dijo que con la imposición de nuevas trabas para adquirir dólares busca evitar una devaluación.

Las últimas siete emisiones corporativas "se las llevaron puestas" por ser a tasa cero pero pagando dollar linked, un seguro de cambio para los inversores en tiempo de inestabilidad cambiaria

La escalada del dólar blue hasta un máximo de $ 140 (hoy en alza, pero a $ 128) llevó a la brecha a superar el 100%. Cuanto más ancha sea la brecha, mayor presión alcista tiene el tipo de cambio oficial.

En el caso de las ON de Cresud, son Clase XXIX por u$s 15 millones, pero ampliables por hasta u$s 200 millones, no obstante, son "denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a tasa de interés fija nominal anual"; es decir, son dollar linked.

Detalles

El miércoles se licitan de 10 hs a 16hs; el agente colocador es SBS. El vencimiento es a los 18 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación que es el 9 de junio.

También el miércoles, y por medio de SBS, se licitará el fideicomiso financiero "Cuotas Cencosud" Serie X. Corresponde a la Deuda Fiduciaria por un valor nominal de hasta $ 486.641.504.

La tasa que va a pagará es Badlar más un spread por cada valor fiduciario: VDF A es Badlar más 100 puntos básicos, VDF B es Badlar más 200 puntos y VDF C es Badlar más 300 puntos.

"Los bienes fideicomitidos serán los Créditos originados por Cencosud derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud con vencimiento a partir del 1 de junio de 2020", informaron desde la compañía.

El jueves será el turno de Frávega, Consubond Serie 162. Es una nueva emisión de Frávega por un valor nominal de $ 626.347.774 con una subordinación del 43,50%. Son dos opciones, una a dos meses y otra a poco más de 8 y las tasas son: VDFA es Badlar más 1% (mínimo 24% y máximo 33%) y VDFB es Badlar más 1% (mínimo 25% y máximo 34%).