Alzas y bajas del mercado: Grupo Supervielle con el ojo en el Merval, Despegar vuelo alto pero corto

Grupo Supervielle

Es un holding local que brinda servicios financieros en Argentina y controla el quinto banco privado de capital nacional más grande del país en términos de activos. Basado en Buenos Aires, tiene operaciones en los segmentos de banca minorista, banca empresas, tesorería, financiamiento al consumo, seguros y fondos comunes de inversión y otros servicios no financieros.

De las 456.722.322 acciones emitidas, 63,9% están en el mercado. La compañía cotiza desde el año pasado tanto en Buenos Aires como en Nueva York. Actualmente, el papel se encuentra en su punto más alto desde su ingreso al NYSE: durante 2017, la acción tuvo un incremento de 118%, ya que pasó de u$s 13,14 en enero a u$s 28,61 en diciembre. El índice S&P, en cambio, tuvo un crecimiento de 18,43% en el mismo período. "En Wall Street la tienen como una joyita. La ven como una de las autopistas de entrada al mercado local", indicó Rubén Pasquali, analista de mercados.

En septiembre de este año, Supervielle finalizó de forma exitosa un aumento de capital que le permitió emitir 85,45 millones de acciones Clase B. Anteriormente, el 22 de julio, había emitido 7495 millones de papeles de la misma clase B. Con la capitalización, Supervielle recaudó u$s 342 millones para financiar el crecimiento acelerado, lo que elevó el ratio entre el capital consolidado pro-forma y los activos ponderados por riesgo a 19,5% en el tercer trimestre, frente a 11,6% del trimestre anterior. El ratio de patrimonio neto como porcentaje del total de activos fue 18,1% en el tercer trimestre, comparado con 11,7% en los tres meses previos. Al 30 de septiembre, Grupo Supervielle tenía $ 78.957,7 millones de activos, 324 puntos de acceso y más de 2 millones de clientes.

El resultado neto en nueve meses de 2017 alcanzó los $ 624,1 millones, con una suba de 43% anual y del 7,7% contra igual trimestre de 2016. "Las utilidades de los primeros 9 meses subieron 103%, lo que justifica la suba en el precio de las acciones", consideró Pasquali.

El holding atribuyó el fuerte crecimiento al alza de 49,9% en el margen bruto de intermediación y a la suba de 42,2% en los ingresos por servicios netos, que significaron $ 903,6 millones. Esto fue parcialmente compensado por un aumento del 38,9% en los gastos de administración, un incremento del 84,1% en los cargos por incobrabilidad y un crecimiento del 8,8% en impuesto a las ganancias, entre otros factores.

El patrimonio neto de Supervielle llegó a $ 14.300,1 millones en el tercer trimestre, mientras que la rentabilidad sobre activos (ROA) alcanzó el 3,5% en el trimestre y la rentabilidad sobre patrimonio neto (ROE) trepó un 27%.

El margen de interés neto quedó en 18,5%, lo que representó una contracción de casi 200 puntos básicos en términos interanuales. Otros factores de impacto positivo fueron el aumento del 66,4% en los activos que devengan interés y la disminución de 590 puntos básicos en el interés pagado sobre los pasivos que devengan interés. También influyeron el crecimiento del 60,3% anual en los crédito total otorgado (la suba fue de 19,7% frente al trimestre anterior), el aumento del 105% en los volúmenes promedio de otros créditos por intermediación financiera y los mayores volúmenes en inversiones de trading.

Supervielle tiene una buena historia y buenas perspectivas de rentabilidad para el último trimestre, que suele ser el mejor. Además, la estadística estaría indicando que ingresaría en el Merval a partir del primer trimestre de 2018, lo cual la pone en la vidriera para los fondos", sintetizó Pasquali.

Despegar

Es la compañía líder en turismo online de Latinoamérica, conocida por sus dos marcas: Despegar y Decolar, con la que opera en Brasil. La firma actúa en 20 mercados y ofrece la más amplia gama de productos turísticos en la región, incluyendo aéreos, hoteles, paquetes de viaje y otros productos.

Desde septiembre de este año, la empresa de origen argentino cotiza en la Bolsa de Nueva York, adonde vendió 12,7 millones de acciones a u$s 31,78. En sus primeras semanas como cotizante, su valor subió hasta el máximo de u$s 33,94. Sin embargo, a partir del 16 de noviembre, el papel experimentó un descenso muy abrupto y hoy se ubica en torno a los u$s 26. Así, en sus primeros tres meses de cotización, la acción de Despegar perdió más del 23% de su valor frente a un índice S&P 500 que sumó más del 7% en igual período.

"Hubo un fuerte ajuste de las compañías tecnológicas en EE.UU. y competidores como Ctrip o Trivago también cayeron. Nosotros vemos la baja como algo más relacionado con el sector. El ajuste podría empezar a ceder pronto y la compañía empezaría a responder más a sus negocios en Argentina y Brasil", señaló Manuel Terré, de Delphos Investment. Otros analistas remarcaron que hubo una expectativa exagerada por el papel, que provocó un "sobrecalentamiento" del precio de salida. Tampoco ayuda el atraso cambiario que hace más cara a la Argentina en términos de dólar.

En los registros contables del tercer trimestre, Despegar destacó que sus transacciones aumentaron un 25% en forma anual y que las realizadas a través de dispositivos móviles subieron un 55% (representan el 29% del total y su aplicación acumula más de 35 millones de descargas). Además, la empresa informó que sus reservas brutas y los ingresos crecieron un 32% y un 24% interanual, respectivamente, mientras que el Ebitda ajustado aumentó un 1% anual. El resultado neto, sin embargo, cayó 22% frente a igual período de 2016. El flujo de caja generado por actividades operativas, por su parte, descendió de u$s 13,3 millones a u$s 10,7 millones.

En su informe de resultados, Despegar afirmó: "Durante el tercer trimestre de 2017, los ingresos totales aumentaron un 24% a u$s 131,5 millones, mientras que el margen de ingresos totales disminuyó 78 puntos básicos año contra año, a 11,8% en el tercer trimestre de 2017, principalmente debido a una reducción planificada en las tarifas de los clientes aéreos". Tal como sostuvo la compañía, el rubro más fuerte fue paquetes, hoteles y otros servicios, que mostró un incremento del 42% contra el tercer trimestre de 2016, mientras que la venta de pasajes creció un 7% en el trimestre.

Por su parte, el costo de los ingresos fue de u$s 37,9 millones en el trimestre y significó un aumento del 45% en comparación con u$s 26,2 millones del mismo período del año anterior. Pese a eso, la empresa aclaró que el número de 2016 incluía una ganancia única de recuperación de impuestos de u$s 4,5 millones y dijo que, si se excluyera ese efecto, el costo de los ingresos habría disminuido 10 puntos básicos a 28,8% en el tercer trimestre de 2017.

La ganancia bruta del tercer trimestre fue de u$s 93,6 millones, un alza de 24% anual. El margen bruto, en tanto, fue de 71,2% y se mantuvo en un nivel similar al del mismo período del año pasado.

"Si bien los últimos resultados mostraron alguna desaceleración de las reservas brutas, era algo que se esperaba y las tasas de crecimiento siguen muy activas", dijo Terré sobre estos resultados.