Alzas y bajas: Cencosud, el peso de la deuda

El grupo Cencosud es uno de los mayores jugadores del retail en la región. En la Argentina controla los supermercados Jumbo, Disco y Vea, las tiendas para el hogar y la construcción Easy y Blaistein, la tarjeta Cencosud y varios de los principales shoppings, entre ellos Unicenter, Plaza Oeste y Portal Rosario. Su capital no está abierto en el mercado local, pero sí en Chile, donde es una de las sociedades más importantes del mercado bursátil. Desde inicios de año el papel cae un 16%: pasó de 1890 pesos chilenos a 1581. El índice IPSA, referente del mercado de Santiago, tuvo en ese período un alza de 20%. Desde el pico más alto de los últimos cinco años, la caída de la acción llega a 47%.

En el balance del tercer trimestre presentado en noviembre, la compañía todavía aparece afectada por el débil comportamiento del consumo en Argentina y Brasil. El resultado neto bajó 18% (el trimestre previo la caída había sido de 72%) y el Ebitda ajustado, un 4,5%. Los ingresos del grupo tuvieron una suba leve de 0,1%, respaldados por mejores ventas, pero apenas compensaron la devaluación de 16% del peso argentino frente al chileno y la deflación que hubo en algunos sectores de alimentos. En el segundo trimestre del año, los ingresos habían crecido 3,2% pero los gastos lo hicieron 12,5%. Si se mira la perfomance consolidada, en los primeros nueve meses del año, los ingresos crecieron 1,7 y el resultado operativo cayó 24%.

Los dos mercados con mejor desempeño son Chile, donde todas sus unidades de negocios crecieron (en parte por el flujo de turistas argentinos a uno de sus shopping estrella, el Costanera Center), y Perú, gracias al buen comportamiento de sus tiendas departamentales.

En Argentina funciona bien el negocio ligado a mejoramiento del hogar (por el impulso que recibe la construcción) y los servicios financieros (cuya cartera creció un 50% entre el tercer trimestre de 2016 e igual período de este año). La expectativa es que el cuarto trimestre muestre una mayor recuperación. El Ebitda ajustado de la Argentina aumentó 18,3% en moneda local (bajó 0,6% en pesos chilenos) y el margen se mantuvo estable en la comparación interanual, mostrando un cambio en la tendencia "tras tres trimestres consecutivos de contracción, reflejo de la mayor dilución de gastos por el incremento en ventas a pesar de incluir 4 ajustes salariales en los últimos doce meses", según su último balance.

La estrategia de Cencosud apunta a lograr un crecimiento orgánico, cuidar la salud financiera, aprovechar la revolución digital y profundizar la omnicanalidad. Su fuerte endeudamiento, no obstante, es una limitante para realizar inversiones. Por ello la empresa apunta hoy a reprogramar vencimientos, para lo cual en julio pasado realizó una emisión de u$s 1000 millones, destinada a recomprar bonos que vencían en 2012 y 2023. Moodys la calificó como Baa3, a un escalón del "grado especulativo". El costo financiero de la operación fue uno de los que restó utilidades en el trimestre.

Cencosud puso en marcha en agosto un plan para vender activos no estratégicos por u$s 1000 millones (los terrenos representan 7% de sus activos) en un plazo de hasta 18 meses para disminuir la deuda y tratar de bajar su riesgo de refinanciamiento, ya que la relación entre la deuda financiera neta y el Ebitda pasó de 3,2 a 4,2 en un año. El calendario de amortizaciones vencimientos manejables hasta 2023, en el que crecen hasta los u$s 779 millones. Otro plan en marcha es vender 50% de sus operaciones de tarjetas en Argentina y Perú.