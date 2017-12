Alzas y bajas: Arcos Dorados, mejoras en la región; Tenaris, el petróleo rinde menos

Arcos Dorados

Es la franquicia de McDonalds más grande del mundo en términos de ventas: opera o concesiona más de 2140 restaurantes de dicha marca en 20 países de América latina y el Caribe, incluida la Argentina.

La acción de Arcos Dorados cotiza en la Bolsa de Nueva York, donde este año casi duplicó su valor, acumulando un alza de 85%. Actualmente, el papel cotiza en sus máximos, a u$s 10,15, mientras que en enero valía u$s 5,75. Desde su punto más bajo, en febrero de 2016, exhibió un alza de 350%. El desempeño de la firma de origen argentino destaca entre empresas similares como Alsea, Wendys o la propia McDonalds, que acumulan subas anuales de 10%, 14% y 43%, respectivamente. También gana contra la performance del S&P500, ya que el índice sumó un 20% durante 2017.

La acción de Arcos dorados había caído un 80% desde mediados de 2014 hasta principios del año pasado. Sin embargo, desde entonces su valor se cuadruplicó. "El desempeño estelar de la compañía en los últimos 12 meses puede ser un reflejo de varios años de acciones en baja", sostuvo el analista de Bloomberg Intelligence, Michael Halen.

En el tercer trimestre, la compañía tuvo ingresos por u$s 842,47 millones, lo que significó un aumento de 8,6% en relación a un año atrás. Las ganancias netas en el trimestre alcanzaron los u$s 23,40 millones, lo que representó un fuerte avance luego de las pérdidas netas de u$s 1,8 millones en el mismo período de 2016. La compañía explicó el crecimiento de las ganancias por una mejora en los márgenes de operación e ingresos de una sola vez. Las ventas en todo el sistema aumentaron un 20,3% año contra año, o un 10,4% excluyendo a Venezuela.

El margen bruto se amplió de 12,23% a 13,53% en el tercer trimestre, en comparación con el mismo lapso del año anterior. El Ebitda, por su parte, subió a 9,39% desde los 8,22% del tercer trimestre de 2016. El Ebitda ajustado, en tanto, aumentó un 17,5% a u$s 74,2 millones en comparación con el trimestre del año anterior.

Con respecto a los resultados informados, el CEO de Arcos Dorados, Sergio Alonso, afirmó: "Tuvimos un sólido tercer trimestre debido a que las exitosas actividades de marketing y promoción generaron un tráfico positivo de visitantes en la mayoría de los mercados, respaldando un mejor crecimiento de Ebitda ajustado y consolidado. Durante el período, las ventas comparables crecieron en términos reales y vimos una fortaleza de base amplia en nuestro negocio, ya que el comportamiento del consumidor en Brasil y Argentina continúa mejorando. El sólido desempeño de la línea superior benefició la generación de efectivo en el trimestre y, combinado con el apalancamiento operativo que incorporamos a nuestro negocio, impulsó un mejor desempeño operativo".

Este año, Arcos Dorados anunció inversiones por u$s 500 millones hasta 2019 para abrir 180 nuevos restaurantes y actualizar los existentes. Aproximadamente dos tercios de ese dinero se gastará en Brasil, el mercado más grande de los 20 en los que opera la compañía. La firma afirmó que financiará su plan de inversión con flujo de caja y que no planea recaudar fondos en los mercados de deuda.

"Nuestra dinámica de crecimiento continúa", dijo Alonso en una entrevista. "Ambas economías, Argentina y Brasil, tienen una mejor perspectiva. Están creciendo de una manera muy progresiva, por lo que nos estamos concentrando en retener clientes y obtener otros nuevos", agregó.

Tenaris

Es un holding productor de acero con instalaciones productivas en México, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Guatemala. La compañía genera y vende caños de acero sin costura y soldados, así como servicios relacionados principalmente con la industria del petróleo y gas. Las operaciones de la firma se extienden por América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y África y Asia Pacífico. Desde 2002 es la controlante del grupo Techint, y si bien es de origen ítalo argentino, su oficina central está ubicada en Luxemburgo.

El holding cotiza en la Bolsa de Buenos Aires y en los mercados de Nueva York, Milán y México. En NYSE, el papel vale alrededor de u$s 32 y está en máximos del trimestre, aunque todavía se ubica muy por debajo de los u$s 72 que tocara en 2008 o los u$s 50 que marcó en 2011. En lo que va del año, el papel de Tenaris perdió más del 12% en Nueva York, frente a 3,5% de caída de US Steel Corporation y casi 40% de suba de Arcelor Mittal.

En la plaza bursátil porteña, en tanto, Tenaris está cotizando alrededor de $ 290, valor similar al que se negociaba en enero. Sin embargo, no fue un año de completa estabilidad para la empresa en el mercado local, ya que gran parte del año estuvo negociándose en la zona de los $ 250 y llegó a marcar mínimos que quebraron los $ 230.

Con respecto a su última información contable, al tercer trimestre de 2017, la compañía explicó que sus ventas aumentaron fuertemente como consecuencia de factores estacionales en Canadá y una mejor combinación de productos y precios en los Estados Unidos, sumados a la mayor actividad de los operadores privados en Argentina. Sin embargo, Tenaris señaló que el crecimiento global de las ventas se vio frenado por una caída en los envíos a proyectos situados en Oriente Medio y África, por los contratos de renovación de National Oil Company y por los factores estacionales en las ventas a Europa.

De todos modos, las ganancias por acción, los ingresos operativos y los márgenes de Ebitda se incrementaron en el tercer trimestre, gracias a menores gastos generales y administrativos y una recuperación en los márgenes en los negocios no tubulares. El trimestre pasado, Tenaris reportó ingresos por u$s 1395,04 millones, lo que significó un aumento del 41% en comparación con los $ 987 millones en igual período del año pasado. Los ingresos operativos de Tenaris en el tercer trimestre totalizaron u$s 79 millones, en comparación con la pérdida operativa de u$s 33 millones en 2016. Las ganancias netas del holding, en tanto, alcanzaron los u$s 112,27 millones en el período.

Los márgenes brutos de Tenaris, por su parte, se ampliaron de 21,65% (en el tercer trimestre de 2016) a 26,07%. Por otro lado, el Ebitda de la compañía aumentó un 69% a u$s 225 millones en comparación con los u$s 133 millones del tercer trimestre de 2016. En porcentaje, el Ebitda pasó de 11,40% a 17,36% en el último trimestre informado. El holding atribuyó el incremento en las ganancias a la mejora en el margen de operación y en los ingresos de una sola vez. Con los buenos resultados, Tenaris pagó en noviembre u$s 153 millones como dividendo anticipado en efectivo, lo que equivale a u$s 0,13 por acción.

Durante el tercer trimestre de 2017, la compañía informó que acumuló inventarios por u$s 216 millones en previsión de mayores envíos en el trimestre venidero. Sus plantas, en tanto, recuperaron niveles de ocupación al 100% por la creciente demanda que se espera del yacimiento Vaca Muerta.