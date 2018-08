Alvarez: “La Lebac es desestabilizadora, te hace mantener la tasa en el cielo”

El economista Rodrigo Alvarez planteó hoy que la Lebac “es un elemento desestabilizador porque me hace mantener las tasas en el cielo todo el tiempo” y descartó la posibilidad de que Argentina pueda caer en default .

"Las chances de que el país caiga en default son nulas”, debido a que cuenta con un paquete de asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y pidió a ciertos sectores “no agitar fantasma sin fundamentos técnicos”.

En diálogo con Radio Millenium, el CEO de la consultora económica Analítica consideró que el Gobierno “fue inteligente al surfear la turbulencia internacional con el paraguas del FMI”.

"Las chances de que el país caiga en default son nulas”.

“Lo bueno es que tenemos una fuente de fondeo a mediano plazo y a costo razonable, para mal tenemos que existen condicionalidades. El segundo punto de este modelo es que es muy sensible, no solo a los cambios en las condiciones internacionales y locales porque no hay restricciones a los movimientos de capitales”, analizó.

Mirá también El dólar mayorista cae fuerte a la espera los de u$s 500 millones del BCRA La divisa pierde 60 centavos en el arranque de la rueda, luego de haber llegado a superar ayer los $ 30. De esta forma, el mercado responde a las medidas lanzadas ayer por el Gobierno para ponerle un freno a la tensión cambiaria.

Explicó que los fondos que se van del país lo hacen ya que “tienen preocupación ya que la situación en emergentes se pone compleja y salen, lo que genera saltos en el tipo de cambio”.

“Son condiciones complejas donde vamos sumando un cockatil de medidas o de frentes abiertos que son difíciles de digerir por el mercado cuando no suben la tasa o hay un tweet de Trump o la Turquía”, analizó.

Planteó la necesidad de que el Gobierno “comunique bien”, ya que por ejemplo “ayer comunicó que el Tesoro va a suspender la subasta diaria de dólares y el kirchnerismo lo tradujo en cepo cambiario”.

“Es una mala comunicación, la gente no tiene por qué saber que el Tesoro venía liquidando dólares”, destacó.

Planteó que el Gobierno debe ir hacia “un modelo que tiene que converger a otro equilibrio” y debe sacar los que no logramos tengo que sacar de la mesa los elementos desestabilizadores

“La Lebac es un elemento desestabilizador porque me hace mantener las tasa en el cielo todo el tiempo”, subrayó.